      вторник, 09.12.25
          НачалоБългарияКрими

          Арестуваха двама рецидивисти в момент на кражба в софийския кв. „Гоце Делчев“

          Снимка: БГНЕС
          Служители на реда задържаха двама мъже по време на извършване на обир в частен дом в столичния квартал „Гоце Делчев“. Полицейската акция е реализирана след двуседмично наблюдение на действията на заподозрените, които са арестувани непосредствено на местопрестъплението.

          Според данните на разследващите, задържаните са автори на поне четири други кражби от жилища в южните квартали на София. При последния си удар в следобедните часове, те са проникнали в апартамент с намерението да откраднат черна техника.

          Единият от извършителите е 51-годишен мъж с криминално минало, който е излязъл от затвора преди малко повече от месец след изтърпяна присъда за кражба. Неговият съучастник е на 45 години.

          Директорът на СДВР Любомир Николов даде подробности за метода на действие на групата и самия арест:
          „Чрез подбран или подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо не подозиращо семейство и след внимателно наблюдение на екипите на полицията в момент на изнасяне на вещите, които са присвоили противозаконно същите са задържани. Има две лица, едното е 51-годишно, криминално проявено, което наскоро е излязло от затвора и е продължало същата криминална дейност. И 45-годишен помагач, който се използва главно за отцепки и предаване на информация за полицейски екипи, които ги следят.“

