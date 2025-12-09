Арестуван заподозрян за дързка кражба на осем произведения на Анри Матис в Сао Пауло

Бразилските власти задържаха мъж, заподозрян в кражбата на осем произведения на Анри Матис от библиотеката „Марио де Андраде“ в центъра на Сао Паоло. Арестът е извършен в понеделник, след като заподозреният е бил идентифициран чрез разследваща работа и анализ на записи от охранителни камери, заснели престъплението.

По информация на полицията двама въоръжени мъже са проникнали в културната институция в неделя, като са отнели не само гравюрите на Матис, но и пет произведения на известния бразилски художник Кандидо Портинари.

Нападателите са обезвредили охранител и възрастна двойка, посетители на библиотеката, след което са взели творбите от стъклен купол, поставили са ги в платнена чанта и са избягали през главния вход.

Властите съобщават, че колата, използвана за бягство, е била намерена и изпратена за експертиза.

Полицията продължава издирването на втория участник в престъплението.

Междувременно бразилският сайт G1 публикува видео, на което се вижда как мъж, наподобяващ един от крадците, носѝ част от произведенията посред бял ден, след което ги оставя подпрени на стена до купчина отпадъци и побягва.

Сао Паоло разполага с разширена система за видеонаблюдение, включително технология за разпознаване на лица — фактор, който е помогнал на разследващите да идентифицират заподозрения.