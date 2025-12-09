Арктическа студена вълна е на път да обхване Европа, като слаб полярен вихър създава предпоставки за сурова зима в редица региони на континента. Въпреки че сред експертите няма пълно единодушие, предупрежденията сочат, че периодът след Коледа може да донесе фаза на изключително ниски температури, съобщава b92.

Метеоролозите прогнозират, че времето през януари ще се характеризира с променливост. Въпреки че се очаква сравнително меко време, специалистите предупреждават за специфични атмосферни условия – спокойна атмосфера през деня, съчетана с мъгли и ниски температури, които ще създадат условия за опасно заледяване. Особено внимание се обръща на средата на сезона, когато полярният вихър може да насочи арктически въздушни маси директно към Европа.

Полярният вихър представлява мащабно атмосферно явление – силна циркулация на студен въздух под формата на циклон, който се движи от полярния регион към земната стратосфера и тропосфера. Този феномен играе ключова роля за климата на Стария континент, влияейки върху температурните амплитуди и метеорологичната обстановка през студените месеци.

В нормално състояние полярният вихър задържа много студен въздух. Неговото отслабване обаче може да доведе до драстични застудявания, придружени от обилни снеговалежи и виелици. Въздействието му традиционно е най-осезаемо при прехода към зимата, както и през пролетните месеци.

По отношение на предстоящите празници, прогнозите за Европа сочат предимно меко време за Коледа, с изключения в отделни райони. В глобален план, Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) също предвижда температури над средните за декември отвъд океана. Експертите обаче уточняват, че евентуалното по-сериозно захлаждане ще зависи от динамиката на средните температури през следващите две седмици.