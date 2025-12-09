НА ЖИВО
          Арне Слот: Нямам идея дали Салах е изиграл последния си мач за клуба

          "Салах е позор. Ще говоря за него, когато хвърля отбора ми под автобуса" - заяви по същото време бившият бранител на "червените" Джейми Карагър

          Снимка: БГНЕС
          Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот заяви на пресконференцията си преди гостуването на Интер в мач от шестия кръг на основната фаза в Шампионска лига тази вечер, че е останал „изненадан“ от коментарите на Мохамед Салах след равенството 3:3 с Лийдс през уикенда.

          Египтянинът разтресе всички в клуба от Мърсисайд след пространното си интервю, в което изрази разочарованието си от това, че се е превърнал в изкупителна жертва с трите си поредни мача, в които е оставен на пейката, както и че взаимоотношенията му със Слот са на практика разрушени. Салах допълни, че е бил „хвърлен под автобуса“ от клуба.

          Ливърпул не закъсня с реакцията си и го извади от групата за визитата в Милано, а Слот беше категоричен на брифинга си: „Останах изненадан от коментарите му. Нямам идея дали е изиграл последния си мач за клуба, но твърдо вярвам, че винаги има възможност за завръщане на един играч“, каза нидерландският специалист пред медиите и допълни относно това кого е имал предвид Салах в някои от думите си: „Аз съм спокоен и възпитан, но това не означава, че съм слаб. От нас зависи да реагираме като клуб и, както виждате, той не е тук“.

          На пресконференцията присъства и вратарят на „червените“ Алисон Бекер, който е бил със Салах още от периода им в Рома. „Салах не е с нас, защото думите му имат последствия. Той е достатъчно умен да го знае. Ние сме много добри приятели, но още не сме разговаряли за случилото се. Ще говоря с него, но лично. От моя гледна точка, това, което стана, не ме прави щастлив. Не е лесна ситуация за отбора. Във футбола нямаме много време да се оплакваме от каквото и да е“, сподели бразилецът, а бившият футболист на мърсисайдци Джейми Карагър буквално попиля Салах в шоуто Monday Night Football.

          „Салах е позор. Ще говоря за него, когато хвърля отбора ми под автобуса. Направи го вече два пъти за последните 12 месеца – първият път, когато поиска нов и подобрен договор. Нека не забравяме, че той беше познат преди Ливърпул като човека, който се провали в Челси. Не знам дали ще играе повече за Ливърпул. Надявам се все пак това да е така, защото той е един от най-великите играчи в историята на този клуб“, бяха думите на бившия централен защитник на „червените“.

