Бала изравни Уелтън по голове за Левски

Левски обърна специално внимание на това, че Евертон Бала изравни по голове със „синята“ фланелка един от най-големите любимци на феновете в последните години – Уелтън.

„Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на Левски“, написаха от клуба.

Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).

Головете на Бала са в рамките на 76 официални срещи за Левски, а Уелтън заби своите 17 гола в 79 двубоя.

Най-резултатният бразилец в историята за Левски е друг, но отново играеше като флангови нападател. Става въпрос за Паулиньо, който за 97 мача наниза 23 гола.

Близо зад него остана Рикардиньо. Таранът, който сега играе за Кайрат в Шампионската лига има 20 гола и то в рамките на 56 срещи.