НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Бала изравни Уелтън по голове за Левски

          0
          17
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски обърна специално внимание на това, че Евертон Бала изравни по голове със „синята“ фланелка един от най-големите любимци на феновете в последните години – Уелтън.

          - Реклама -

          „Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на Левски“, написаха от клуба.

          Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).

          Головете на Бала са в рамките на 76 официални срещи за Левски, а Уелтън заби своите 17 гола в 79 двубоя.

          Най-резултатният бразилец в историята за Левски е друг, но отново играеше като флангови нападател. Става въпрос за Паулиньо, който за 97 мача наниза 23 гола.

          Близо зад него остана Рикардиньо. Таранът, който сега играе за Кайрат в Шампионската лига има 20 гола и то в рамките на 56 срещи.

          Левски обърна специално внимание на това, че Евертон Бала изравни по голове със „синята“ фланелка един от най-големите любимци на феновете в последните години – Уелтън.

          - Реклама -

          „Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на Левски“, написаха от клуба.

          Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).

          Головете на Бала са в рамките на 76 официални срещи за Левски, а Уелтън заби своите 17 гола в 79 двубоя.

          Най-резултатният бразилец в историята за Левски е друг, но отново играеше като флангови нападател. Става въпрос за Паулиньо, който за 97 мача наниза 23 гола.

          Близо зад него остана Рикардиньо. Таранът, който сега играе за Кайрат в Шампионската лига има 20 гола и то в рамките на 56 срещи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски пусна билетите за последния мач за 2025 г.

          Станимир Бакалов -
          Левски започна продажбата на билетите за последния мач на отбора за 2025 г. На 11 декември (четвъртък) „сините“ приемат Витоша (Бистрица) в среща от...
          Спорт

          Левски със силни думи за Никола Котков

          Станимир Бакалов -
          Днес се навършват 87 години от рождението на незабравимия Никола Котков. Роден на 9 декември 1938 година в София атакуващият футболист играе за „Локомотив“...
          Футбол

          БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions