НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1

          Баварците обърнаха Спортинг в Мюнхен

          0
          10
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1 в мач от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Лъвовете“ от португалската столица откриха с автогол на Йозуа Кимих, но баварците включиха на по-висока предавка и за около четвърт час отбелязаха три попадения за победата. Серж Гнабри, Ленарт Карл и Йонатан Та реализираха за колоса от Мюнхен.

          - Реклама -

          След шест кръга Байерн има 15 точки и почти сигурно място в челните 8. Спортинг е с 10 точки и не е без шансове за челната осмица, още повече за продължаване в местата 9-24.

          Десетина минути след почивката „Алианц Арена“ замлъкна. Жоао Симоеш настигна дълго подаване на фланга и оттам опита ниско подаване към малкото наказателно поле. Йозуа Кимих засече с шпагат в собствената си врата – 0:1.

          Отговорът на Байерн не закъсня. Серж Гнабри бе оставен непокрит на втора греда при центриране от корнер и засече във вратата на португалците – 1:1.

          Четири минути по-късно обратът бе факт! Ленарт Карл направи 2:1 за Байерн след многоходова комбинация на баварците през центъра на терена. Младокът Карл овладя елегантно подаване от Конрад Лаймер и с по-слабия си десен крак матира Руи Силва с изстрел в близкия ъгъл.

          В 77-ата минута Байерн уби интригата. Заучено положение от свободен удар доведе до трети гол, реализиран от Йонатан Та. Гнабри отклони от втора греда, а защитникът засече с десния си крак – 3:1.

          Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1 в мач от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Лъвовете“ от португалската столица откриха с автогол на Йозуа Кимих, но баварците включиха на по-висока предавка и за около четвърт час отбелязаха три попадения за победата. Серж Гнабри, Ленарт Карл и Йонатан Та реализираха за колоса от Мюнхен.

          - Реклама -

          След шест кръга Байерн има 15 точки и почти сигурно място в челните 8. Спортинг е с 10 точки и не е без шансове за челната осмица, още повече за продължаване в местата 9-24.

          Десетина минути след почивката „Алианц Арена“ замлъкна. Жоао Симоеш настигна дълго подаване на фланга и оттам опита ниско подаване към малкото наказателно поле. Йозуа Кимих засече с шпагат в собствената си врата – 0:1.

          Отговорът на Байерн не закъсня. Серж Гнабри бе оставен непокрит на втора греда при центриране от корнер и засече във вратата на португалците – 1:1.

          Четири минути по-късно обратът бе факт! Ленарт Карл направи 2:1 за Байерн след многоходова комбинация на баварците през центъра на терена. Младокът Карл овладя елегантно подаване от Конрад Лаймер и с по-слабия си десен крак матира Руи Силва с изстрел в близкия ъгъл.

          В 77-ата минута Байерн уби интригата. Заучено положение от свободен удар доведе до трети гол, реализиран от Йонатан Та. Гнабри отклони от втора греда, а защитникът засече с десния си крак – 3:1.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нулево реми в дербито на Северозапада

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Враца) и Монтана завършиха при бледо 0:0 в последен двубой от 19-и кръг на efbet Лига. Дербито на Северозапада изобщо не задоволи очакванията и...
          Спорт

          Олимпиакос ликува в Астана

          Станимир Бакалов -
          Олимпиакос победи Кайрат с 1:0 като гост в мач от 6-ия кръг в основната фаза в Шампионската лига.  "Червено-белите" имаха пълно превъзходство през целия двубой,...
          Спорт

          Левски пусна билетите за последния мач за 2025 г.

          Станимир Бакалов -
          Левски започна продажбата на билетите за последния мач на отбора за 2025 г. На 11 декември (четвъртък) „сините“ приемат Витоша (Бистрица) в среща от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions