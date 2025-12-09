Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1 в мач от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Лъвовете“ от португалската столица откриха с автогол на Йозуа Кимих, но баварците включиха на по-висока предавка и за около четвърт час отбелязаха три попадения за победата. Серж Гнабри, Ленарт Карл и Йонатан Та реализираха за колоса от Мюнхен.

След шест кръга Байерн има 15 точки и почти сигурно място в челните 8. Спортинг е с 10 точки и не е без шансове за челната осмица, още повече за продължаване в местата 9-24.

Десетина минути след почивката „Алианц Арена“ замлъкна. Жоао Симоеш настигна дълго подаване на фланга и оттам опита ниско подаване към малкото наказателно поле. Йозуа Кимих засече с шпагат в собствената си врата – 0:1.

Отговорът на Байерн не закъсня. Серж Гнабри бе оставен непокрит на втора греда при центриране от корнер и засече във вратата на португалците – 1:1.

Четири минути по-късно обратът бе факт! Ленарт Карл направи 2:1 за Байерн след многоходова комбинация на баварците през центъра на терена. Младокът Карл овладя елегантно подаване от Конрад Лаймер и с по-слабия си десен крак матира Руи Силва с изстрел в близкия ъгъл.

В 77-ата минута Байерн уби интригата. Заучено положение от свободен удар доведе до трети гол, реализиран от Йонатан Та. Гнабри отклони от втора греда, а защитникът засече с десния си крак – 3:1.