      вторник, 09.12.25
          Беларус получава част от територията на Украйна

          Азовското крайбрежие
          Азовското крайбрежие
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия предава част от територията на Украйна на Беларус за строителство на почивни бази. Това съобщиха от украинския Център за национална съпротива, цитиран от „Цензор.НЕТ“. Ръководителят на руските власти в Херсонска област Владимир Салдо обяви готовността си да предостави на Беларус част от Азовско-Черноморското крайбрежие.

          Според Салдо, страните вече са обсъдили прехвърлянето на част от бреговата ивица.

          „Всъщност това е пряка декларация за намерение за управление на украинска земя и включване на трета държава в контрола ѝ“, се отбелязва в изявлението.

          Източници от руските власти в Херсонска област съобщават, че преговорите с беларуски структури се водят поне от лятото на 2024 г. Конкретни райони между Геническ и Арабатска коса, които биха могли да бъдат прехвърлени за дългосрочно ползване, са били обсъждани на закрити срещи. В частни срещи Салдо нарича това „размяна на политическа лоялност на Минск“, позволявайки на Москва да легитимира присъствието на беларуски структури.

