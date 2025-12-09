Русия предава част от територията на Украйна на Беларус за строителство на почивни бази. Това съобщиха от украинския Център за национална съпротива, цитиран от „Цензор.НЕТ“. Ръководителят на руските власти в Херсонска област Владимир Салдо обяви готовността си да предостави на Беларус част от Азовско-Черноморското крайбрежие.

Според Салдо, страните вече са обсъдили прехвърлянето на част от бреговата ивица.

„Всъщност това е пряка декларация за намерение за управление на украинска земя и включване на трета държава в контрола ѝ“, се отбелязва в изявлението.

Източници от руските власти в Херсонска област съобщават, че преговорите с беларуски структури се водят поне от лятото на 2024 г. Конкретни райони между Геническ и Арабатска коса, които биха могли да бъдат прехвърлени за дългосрочно ползване, са били обсъждани на закрити срещи. В частни срещи Салдо нарича това „размяна на политическа лоялност на Минск“, позволявайки на Москва да легитимира присъствието на беларуски структури.