      вторник, 09.12.25
          БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

          Двубоят между ЦСКА и Локомотив София, който ще се играе в събота от 18:00 часа, бе поверен на Мариян Гребенчарски, с помощници Иво Колев и Георги Минев

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00 часа бе поверен на Мариян Гребенчарски с помощници Иво Колев и Георги Минев.

          В тази част от надпреварата все още няма да се използва системата ВАР. 

          Важните решения в двубоя между Левски и третодивизионния Витоша Бистрица падат върху Кристиян Колев, а негови асистенти ще бъдат Йордан Петров и Александър Апостолов. 

          Съдийски назначения за осминафиналните срещи от Купата на България:

          11 декември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
          Левски – Витоша Бистрица
          ГС: Кристиян Николов Колев
          АС1: Йордан Петров Петров АС2: Александър Христов Апостолов
          4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
          СН: Ангел Любенов Ангелов

          12 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.
          Черно море – Арда Кърджали
          ГС: Георги Димитров Давидов
          АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
          4-ТИ: Георги Милков Гинчев
          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          13 декември 2025 г., събота, 12:00 ч.
          Славия – ЦСКА 1948
          ГС: Мартин Живков Великов
          АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
          СН: Йордан Костадинов Иванов

          13 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.
          Спартак Варна – Ботев Пловдив
          ГС: Васил Петров Минев
          АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
          4-ТИ: Мартин Иванов Марков
          СН: Георги Генов Нарлев

          13 декември 2025 г., събота, 18:00 ч.
          ЦСКА – Локомотив София
          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
          АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев
          4-ТИ: Георги Петров Стоянов
          СН: Георги Василев Йорданов

          14 декември 2025 г., неделя, 13:00 ч.
          Добруджа – Ботев Враца
          ГС: Георги Николов Кабаков
          АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
          СН: Кольо Димитров Данев

          14 декември 2025 г., неделя, 16:00 ч.
          Локомотив Пловдив – Монтана
          ГС: Тодор Недялков Киров
          АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Милен Дончев Арабаджиев
          4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
          СН: Стоян Маринов Алексиев

          15 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
          Септември София – Лудогорец
          ГС: Димитър Димитров Димитров
          АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дарин Василев Иванов
          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
          СН: Никола Петров Джугански 

