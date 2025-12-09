БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00 часа бе поверен на Мариян Гребенчарски с помощници Иво Колев и Георги Минев.
В тази част от надпреварата все още няма да се използва системата ВАР.
Важните решения в двубоя между Левски и третодивизионния Витоша Бистрица падат върху Кристиян Колев, а негови асистенти ще бъдат Йордан Петров и Александър Апостолов.
Съдийски назначения за осминафиналните срещи от Купата на България:
11 декември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.
Левски – Витоша Бистрица
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Ангел Любенов Ангелов
12 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.
Черно море – Арда Кърджали
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
13 декември 2025 г., събота, 12:00 ч.
Славия – ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов
АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.
Спартак Варна – Ботев Пловдив
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Генов Нарлев
13 декември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ЦСКА – Локомотив София
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Георги Василев Йорданов
14 декември 2025 г., неделя, 13:00 ч.
Добруджа – Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Кольо Димитров Данев
14 декември 2025 г., неделя, 16:00 ч.
Локомотив Пловдив – Монтана
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Стоян Маринов Алексиев
15 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Септември София – Лудогорец
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Никола Петров Джугански