БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00 часа бе поверен на Мариян Гребенчарски с помощници Иво Колев и Георги Минев.

В тази част от надпреварата все още няма да се използва системата ВАР.

Важните решения в двубоя между Левски и третодивизионния Витоша Бистрица падат върху Кристиян Колев, а негови асистенти ще бъдат Йордан Петров и Александър Апостолов.

Съдийски назначения за осминафиналните срещи от Купата на България:

11 декември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.

Левски – Витоша Бистрица

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Йордан Петров Петров АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Ангел Любенов Ангелов

12 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.

Черно море – Арда Кърджали

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

13 декември 2025 г., събота, 12:00 ч.

Славия – ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов

АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йордан Костадинов Иванов

13 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.

Спартак Варна – Ботев Пловдив

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Генов Нарлев

13 декември 2025 г., събота, 18:00 ч.

ЦСКА – Локомотив София

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Георги Василев Йорданов

14 декември 2025 г., неделя, 13:00 ч.

Добруджа – Ботев Враца

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Кольо Димитров Данев

14 декември 2025 г., неделя, 16:00 ч.

Локомотив Пловдив – Монтана

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Стоян Маринов Алексиев

15 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Септември София – Лудогорец

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Никола Петров Джугански