Блогър нарече Бенидорм „ад на земята“ и предизвика бурни реакции в мрежата

Британският блогър Just Deano, който поддържа популярен канал за храна и туризъм, публикува видео, в което остро критикува испанския курорт Бенидорм, определяйки го като „ад на земята“. Макар градът между Валенсия и Аликанте да привлича хиляди туристи годишно, преживяването на Deano се оказва коренно различно от популярния образ на дестинацията.
- Реклама -
Според него престоят му се превърнал в шок:
Блогърът разказва, че въпреки че е отседнал в добър хотел, едва излизайки навън се е сблъсквал с агресивно поведение и опасни ситуации.
Описва и личен инцидент:
Въпреки че цените на алкохола са ниски, Deano е категоричен, че това не компенсира рисковете:
След публикуването на видеото блогърът бил залят от критики. Множество зрители настоявали, че Бенидорм е приятно и безопасно място, а описаното от него не отговаря на реалността. Това го накарало да запише второ видео, в което се оплаква от вълната от негативни реакции и обиди, които получил след своята откровена рецензия.
Британският блогър Just Deano, който поддържа популярен канал за храна и туризъм, публикува видео, в което остро критикува испанския курорт Бенидорм, определяйки го като „ад на земята“. Макар градът между Валенсия и Аликанте да привлича хиляди туристи годишно, преживяването на Deano се оказва коренно различно от популярния образ на дестинацията.
- Реклама -
Според него престоят му се превърнал в шок:
Блогърът разказва, че въпреки че е отседнал в добър хотел, едва излизайки навън се е сблъсквал с агресивно поведение и опасни ситуации.
Описва и личен инцидент:
Въпреки че цените на алкохола са ниски, Deano е категоричен, че това не компенсира рисковете:
След публикуването на видеото блогърът бил залят от критики. Множество зрители настоявали, че Бенидорм е приятно и безопасно място, а описаното от него не отговаря на реалността. Това го накарало да запише второ видео, в което се оплаква от вълната от негативни реакции и обиди, които получил след своята откровена рецензия.