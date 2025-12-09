Блогър нарече Бенидорм „ад на земята“ и предизвика бурни реакции в мрежата

Британският блогър Just Deano, който поддържа популярен канал за храна и туризъм, публикува видео, в което остро критикува испанския курорт Бенидорм, определяйки го като „ад на земята“. Макар градът между Валенсия и Аликанте да привлича хиляди туристи годишно, преживяването на Deano се оказва коренно различно от популярния образ на дестинацията.

Според него престоят му се превърнал в шок:

„Виждах сбивания, стотици пъти тази седмица ме питаха дали искам наркотици… Виждах джебчии, виждах измамници. Според мен това е просто ужасно място и аз лично няма да се върна там с камера.“

Блогърът разказва, че въпреки че е отседнал в добър хотел, едва излизайки навън се е сблъсквал с агресивно поведение и опасни ситуации.

Описва и личен инцидент:

„Никога не бих препоръчал на някого да отива сам в Бенидорм. Твърде си уязвим… Аз съм плешив мъж, висок 183 см и тежащ 114 кг, а все още има хора… Удариха ме по тила. Не знам дали беше юмрук, бутилка, тояга… Обърнах се и имаше само група смеещи се момчета.“

Въпреки че цените на алкохола са ниски, Deano е категоричен, че това не компенсира рисковете:

„Евтина бира… Наистина ли е толкова страхотно? Не. Никога не пих прилична халба бира, където и да бях.“

След публикуването на видеото блогърът бил залят от критики. Множество зрители настоявали, че Бенидорм е приятно и безопасно място, а описаното от него не отговаря на реалността. Това го накарало да запише второ видео, в което се оплаква от вълната от негативни реакции и обиди, които получил след своята откровена рецензия.