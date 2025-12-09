На терминала за втечнен природен газ край град Александруполис, Гърция, започна разтоварването на втория LNG товар от САЩ за „Булгаргаз“. Това съобщиха официално от българското дружество.

- Реклама -

През септември 2025 г. „Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ за периодите октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. през съоръжението в Александруполис. Всички танкери на избраните доставчици се товарят в Съединените щати. За доставчик за месец декември 2025 г. е избрана компанията Metlen Energy & Metals.

Всички процедури по свързване на кораба с терминала са били извършени в присъствието на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД Веселин Синабов и представители на фирмата доставчик, след което е започнало същинското разтоварване. Процесът ще продължи два дни. Получените количества природен газ ще бъдат използвани за покриване на нуждите на клиентите на обществения доставчик до средата на януари, когато се очаква да пристигне и третият LNG товар от САЩ.

Танкерът е бил натоварен на 19 ноември 2025 г. на терминала Plaquemines LNG, собственост на американската енергийна компания Venture Global.