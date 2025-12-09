НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Чехия предава на Украйна ракети Narwhal, способни да ударят Москва и Енгелс

          2
          189
          Narwhal
          Narwhal
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Чешката компания LPP разработи нова крилата ракета с голям обсег Narwhal и в момента тя се подлага на тестове. Планира се ракетата да бъде прехвърлена в Украйна за последния етап на тестовете, за бойни изпитания срещу руските сили. Както пише изданието Aktualne, първото бойно приложение е планирано за януари-февруари 2026 г. След това серийното производство в Чехия се планира да започне през март.

          - Реклама -

          Според анализаторите от Defense Express, ракетата Narwhal е способна да поразява цели на разстояние до 680 км – достатъчно, за да достигне Москва и базата на стратегическите бомбардировачи в Енгелс.

          Скоростта й е до 750 км/ч, а 120-килограмовата ѝ бойна глава е достатъчна за поразяване на широк спектър от цели. За сравнение, дронът „Шахед“ има бойна глава с тегло 50-90 кг.

          В допълнение към стандартния GPS и вероятно инерционна система, ракетата има и визуална навигация, което я прави способна да работи дори в условия на изключен GPS.

          Ракетата Narwhal е с дължина 4 метра и диаметър 2,6 метра, с общо тегло 260 кг. Може да бъде изстреляна по няколко начина: чрез катапулт, от писта или път на количка, или с помощта на ракетен ускорител на твърдо гориво.

          Анализаторите отбелязват, че в сравнение с американската далекобойна ракета Barracuda 500M, Narwhal значително превъзхожда аналога си по повечето си характеристики, особено по отношение на теглото на бойната глава (45-85 кг за Barracuda), системите за насочване и до известна степен обхвата (вероятно 500 и 900 км, в зависимост от теглото на бойната глава за Barracuda).

          В същото време основното предимство на Barracuda 500M е цената ѝ, която е само 216,5 хиляди долара, докато цената на Narwhal все още не е обявена, но е малко вероятно да бъде по-ниска.

          Чешката компания LPP разработи нова крилата ракета с голям обсег Narwhal и в момента тя се подлага на тестове. Планира се ракетата да бъде прехвърлена в Украйна за последния етап на тестовете, за бойни изпитания срещу руските сили. Както пише изданието Aktualne, първото бойно приложение е планирано за януари-февруари 2026 г. След това серийното производство в Чехия се планира да започне през март.

          - Реклама -

          Според анализаторите от Defense Express, ракетата Narwhal е способна да поразява цели на разстояние до 680 км – достатъчно, за да достигне Москва и базата на стратегическите бомбардировачи в Енгелс.

          Скоростта й е до 750 км/ч, а 120-килограмовата ѝ бойна глава е достатъчна за поразяване на широк спектър от цели. За сравнение, дронът „Шахед“ има бойна глава с тегло 50-90 кг.

          В допълнение към стандартния GPS и вероятно инерционна система, ракетата има и визуална навигация, което я прави способна да работи дори в условия на изключен GPS.

          Ракетата Narwhal е с дължина 4 метра и диаметър 2,6 метра, с общо тегло 260 кг. Може да бъде изстреляна по няколко начина: чрез катапулт, от писта или път на количка, или с помощта на ракетен ускорител на твърдо гориво.

          Анализаторите отбелязват, че в сравнение с американската далекобойна ракета Barracuda 500M, Narwhal значително превъзхожда аналога си по повечето си характеристики, особено по отношение на теглото на бойната глава (45-85 кг за Barracuda), системите за насочване и до известна степен обхвата (вероятно 500 и 900 км, в зависимост от теглото на бойната глава за Barracuda).

          В същото време основното предимство на Barracuda 500M е цената ѝ, която е само 216,5 хиляди долара, докато цената на Narwhal все още не е обявена, но е малко вероятно да бъде по-ниска.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия взе Остаповское и разшири плацдарма си на север от река Янчур в Днепропетровска област, докато погледите са насочени към Гуляйполе

          Иван Христов -
          Докато вниманието на всички е насочено към битката за Гуляйполе, руската групировка войски „Восток“ продължава настъплението си в южната част на Днепропетровска област, пише...
          Война

          Руската армия премина моста на Бахмутка в Северск

          Иван Христов -
          Руската армия е преминала моста през река Бахмутка в Северск и вече нейни части са забелязани в близост до сградата на 1-во училище в...
          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions