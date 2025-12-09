Чехия предава на Украйна ракети Narwhal, способни да ударят Москва и Енгелс

Чешката компания LPP разработи нова крилата ракета с голям обсег Narwhal и в момента тя се подлага на тестове. Планира се ракетата да бъде прехвърлена в Украйна за последния етап на тестовете, за бойни изпитания срещу руските сили. Както пише изданието Aktualne, първото бойно приложение е планирано за януари-февруари 2026 г. След това серийното производство в Чехия се планира да започне през март.

- Реклама -

Според анализаторите от Defense Express, ракетата Narwhal е способна да поразява цели на разстояние до 680 км – достатъчно, за да достигне Москва и базата на стратегическите бомбардировачи в Енгелс.

Скоростта й е до 750 км/ч, а 120-килограмовата ѝ бойна глава е достатъчна за поразяване на широк спектър от цели. За сравнение, дронът „Шахед“ има бойна глава с тегло 50-90 кг.

В допълнение към стандартния GPS и вероятно инерционна система, ракетата има и визуална навигация, което я прави способна да работи дори в условия на изключен GPS.

Ракетата Narwhal е с дължина 4 метра и диаметър 2,6 метра, с общо тегло 260 кг. Може да бъде изстреляна по няколко начина: чрез катапулт, от писта или път на количка, или с помощта на ракетен ускорител на твърдо гориво.

Анализаторите отбелязват, че в сравнение с американската далекобойна ракета Barracuda 500M, Narwhal значително превъзхожда аналога си по повечето си характеристики, особено по отношение на теглото на бойната глава (45-85 кг за Barracuda), системите за насочване и до известна степен обхвата (вероятно 500 и 900 км, в зависимост от теглото на бойната глава за Barracuda).

В същото време основното предимство на Barracuda 500M е цената ѝ, която е само 216,5 хиляди долара, докато цената на Narwhal все още не е обявена, но е малко вероятно да бъде по-ниска.