Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

21-годишният Даниил Кузмин, син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин, е бил зверски измъчван и убит във Виена, съобщава австрийското издание Kronen Zeitung. Мотивът – достъп до 200 000 долара, съхранявани в криптопортфейли.
Жестоки изтезания преди убийството
Двама украинци – 45-годишен служител на Одеската митница и 19-годишният Богдан Ринжук (според неофициални данни – син на предприемач от Чернивци и доведен син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук) – примамили Даниил в подземния гараж на луксозния хотел Sofitel.
Медиите съобщават за ужасяващи детайли:
младежът бил бит с часове,
всички негови зъби били избити,
следите от кръв се виждали по стълбището на гаража,
в крайна сметка, под натиск, той разкрил кодовете за двата криптопортфейла.
Живо изгаряне в автомобил
Тежко ранен, Даниил бил натоварен на задната седалка на семейния „Мерцедес“. Нападателите го откарали в района Донаущат във Виена, залели купето с бензин и подпалили колата, докато той е бил още жив.
По данни на австрийската криминална полиция, младежът вероятно е починал от топлинен удар, задавяне с кръв и задушаване. Тялото е било 80% изгорено.
Откраднатите пари
От криптосметките били изтеглени 200 000 долара.
При ареста на 19-годишния били открити около 100 000 долара.
Разследване и арести
Охранителните камери на хотела позволили на полицията бързо да идентифицира нападателите. Те успели да избягат в Украйна, но след международна заповед за арест били задържани там.
Поради невъзможност за екстрадиция в Австрия, съдебният процес ще се проведе в Украйна.
Тогава трябва да изгоним от България майката на този изверг!
И на такива отпадъци дадохме подслон.
Щеее коооомеентирам баааавноооо.
Доведен син , но възпитаван от укро посланика в България, а тази мащеха що за стока ще да е
Типично поведение за укрофашистите. Путин затова ги шамари здраво. Колко руснаци избиха по подобен начин.
Това ражда 404, скоро ще се поправят нещата …
Укро сган
Дано бъдат убити по същия начин , но да го пуснат в нета , за да разпрастраняваме и гледаме как се прави !
Цънцито незабавно ще го отрази по-Нова Гъзивизия верим в далновидността и…
Още се снимайте с убийците
Украински Суки убиха друга украинска сука
Синът на онази ,господарката на колониалната кочина България.
Тая същата дето награждаваше Тикви ,Нерези и хотелиери…….
И я докараха в България
Ако си беше останал в Украйна щеше да загине за кауза а не като последен крадец
Татето е крал, детето е харчило парите на нещастниците, които умират на фронта, а други крадци и убийци се опитват да ги ограбят. На всички беше известно, че украинците са най- безпощадните убийци. Сега ги въоръжаваме и с наши пари. Честито!
Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е и доведен син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук) – примамили Даниил в подземния гараж на луксозния хотел Sofite….
Чудовището изплува…!!!То живее и при нас в Бълагария!Тук се и множи! Факт!!! Оше факти!???
Всички карти, издадени от Банка ДСК, ще бъдат подменени с карти Visa до края на 2026 година. Това ще стане в рамките на ново стратегическо партньорство между световната компания за разплащания и банка ДСК, която е част от OTP Group.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!!!Това за България в настоящият момент се превръща не в предимство ,а във жестока далавера на престъпници!!! Когато е счупено -от нас българите! Справка: Банкомати! Гр. Банкя ! Всяка добра идея попаднала днес в ръцете на бандитското ни управление се превръща в угроза за гражданите на България и яка далавера за тях!!!! Трябва да се спрат вече и със Сила!!!
В България Украйна ни изпраща „най-добрите“.
Уроди