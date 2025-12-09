НА ЖИВО
          Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

          Снимка: Ronald Zak / AP
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          21-годишният Даниил Кузмин, син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин, е бил зверски измъчван и убит във Виена, съобщава австрийското издание Kronen Zeitung. Мотивът – достъп до 200 000 долара, съхранявани в криптопортфейли.

          Жестоки изтезания преди убийството

          Двама украинци – 45-годишен служител на Одеската митница и 19-годишният Богдан Ринжук (според неофициални данни – син на предприемач от Чернивци и доведен син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук) – примамили Даниил в подземния гараж на луксозния хотел Sofitel.

          Медиите съобщават за ужасяващи детайли:

          • младежът бил бит с часове,
          • всички негови зъби били избити,
          • следите от кръв се виждали по стълбището на гаража,
          • в крайна сметка, под натиск, той разкрил кодовете за двата криптопортфейла.
          Живо изгаряне в автомобил

          Тежко ранен, Даниил бил натоварен на задната седалка на семейния „Мерцедес“.
          Нападателите го откарали в района Донаущат във Виена, залели купето с бензин и подпалили колата, докато той е бил още жив.

          По данни на австрийската криминална полиция, младежът вероятно е починал от топлинен удар, задавяне с кръв и задушаване. Тялото е било 80% изгорено.

          Откраднатите пари

          • От криптосметките били изтеглени 200 000 долара.
          • При ареста на 19-годишния били открити около 100 000 долара.

          Разследване и арести

          Охранителните камери на хотела позволили на полицията бързо да идентифицира нападателите.
          Те успели да избягат в Украйна, но след международна заповед за арест били задържани там.

          Поради невъзможност за екстрадиция в Австрия, съдебният процес ще се проведе в Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Министър Тахов: Законите за браншовите организации и земята влизат за обществено обсъждане

          Никола Павлов -
          Ключови промени в нормативната уредба на сектор „Земеделие“ са на финалната права преди официалното им разглеждане. Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обяви,...
          Европа

          Фридрих Мерц: Елементи от новата стратегия за национална сигурност на Тръмп са неприемливи за Европа

          Иван Христов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че някои части от стратегията за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп са „неприемливи“ от гледната точка...
          Правосъдие

          Доживотен затвор за жестоко убийство и разчленяване в София

          Никола Павлов -
          Според доказателствата по делото, подсъдимият е отнел живота на жертвата, нанасяйки му осем удара с чугунена метална гира. Случаят придоби широк обществен отзвук заради...

          17 КОМЕНТАРА

          3. Доведен син , но възпитаван от укро посланика в България, а тази мащеха що за стока ще да е

          4. Типично поведение за укрофашистите. Путин затова ги шамари здраво. Колко руснаци избиха по подобен начин.

          7. Дано бъдат убити по същия начин , но да го пуснат в нета , за да разпрастраняваме и гледаме как се прави !

          11. Синът на онази ,господарката на колониалната кочина България.
            Тая същата дето награждаваше Тикви ,Нерези и хотелиери…….

          14. Татето е крал, детето е харчило парите на нещастниците, които умират на фронта, а други крадци и убийци се опитват да ги ограбят. На всички беше известно, че украинците са най- безпощадните убийци. Сега ги въоръжаваме и с наши пари. Честито!

          15. Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е и доведен син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук) – примамили Даниил в подземния гараж на луксозния хотел Sofite….
            Чудовището изплува…!!!То живее и при нас в Бълагария!Тук се и множи! Факт!!! Оше факти!??? =>>Visa Debit е международна дебитна карта, свързана с банковата ти сметка, която ти позволява да плащаш и теглиш пари директно от наличните средства, навсякъде, където се приемат Visa – онлайн, в магазини (POS терминали), банкомати и за резервации, с безконтактни плащания до 100 лв. без ПИН, и за по-големи суми с въвеждането му.
            Всички карти, издадени от Банка ДСК, ще бъдат подменени с карти Visa до края на 2026 година. Това ще стане в рамките на ново стратегическо партньорство между световната компания за разплащания и банка ДСК, която е част от OTP Group.
            ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!!!Това за България в настоящият момент се превръща не в предимство ,а във жестока далавера на престъпници!!! Когато е счупено -от нас българите! Справка: Банкомати! Гр. Банкя ! Всяка добра идея попаднала днес в ръцете на бандитското ни управление се превръща в угроза за гражданите на България и яка далавера за тях!!!! Трябва да се спрат вече и със Сила!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

