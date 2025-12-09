Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

21-годишният Даниил Кузмин, син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин, е бил зверски измъчван и убит във Виена, съобщава австрийското издание Kronen Zeitung. Мотивът – достъп до 200 000 долара, съхранявани в криптопортфейли.

Жестоки изтезания преди убийството

Двама украинци – 45-годишен служител на Одеската митница и 19-годишният Богдан Ринжук (според неофициални данни – син на предприемач от Чернивци и доведен син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук) – примамили Даниил в подземния гараж на луксозния хотел Sofitel.

Медиите съобщават за ужасяващи детайли:

младежът бил бит с часове ,

, всички негови зъби били избити ,

, следите от кръв се виждали по стълбището на гаража,

в крайна сметка, под натиск, той разкрил кодовете за двата криптопортфейла.

Живо изгаряне в автомобил

Тежко ранен, Даниил бил натоварен на задната седалка на семейния „Мерцедес“.

Нападателите го откарали в района Донаущат във Виена, залели купето с бензин и подпалили колата, докато той е бил още жив.

По данни на австрийската криминална полиция, младежът вероятно е починал от топлинен удар, задавяне с кръв и задушаване. Тялото е било 80% изгорено.

Откраднатите пари

От криптосметките били изтеглени 200 000 долара .

. При ареста на 19-годишния били открити около 100 000 долара.

Разследване и арести

Охранителните камери на хотела позволили на полицията бързо да идентифицира нападателите.

Те успели да избягат в Украйна, но след международна заповед за арест били задържани там.

Поради невъзможност за екстрадиция в Австрия, съдебният процес ще се проведе в Украйна.