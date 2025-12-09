Руските войски продължават да концентрират пехотата си в Северск в Донецка област. Ситуацията в момента се развива неблагоприятно за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и градът постепенно преминава под контрола на Русия. Това съобщиха анализаторите от украинската OSINT общност DeepState.

Според експертите напоследък са забелязани множество руски бойци в района, като безпилотните летателни апарати на ВСУ също интензивно ги атакуват. Руснаците се опитват да издигнат знамена в различни части Северск, за да демонстрират ранен контрол над целия град, но това все още не е постигнато напълно.

Предварителните оценки показват, че половината от града вече е под руски контрол, като река Бахмутка служи като възпиращ фактор за настъплението. Междувременно отделни руски войници се забелязват отвъд Северск в зоните на отговорност на съседни бригади.

DeepState предупреждава, че фалшивите доклади и информация от украинска страна продължават да бъдат проблем, което затруднява изясняването на реалните обстоятелства и създавава риск Северск да бъде напълно превзет внезапно, като повечето хора научат за това едва в последния момент.