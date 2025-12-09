DeepState: Руснаците превзеха пет населени места в Донецка област

Руската армия е превзела пет населени места в Донецка област, според аналитичния проект DeepState.

„Врагът е окупирал Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка“, се казва в доклада.

Освен това, според авторите на проекта, руската армия е напреднала близо до Покровск. Напредък на руснаците е регистриран и в Мирноград и Северск.

Все още няма официално потвърждение на тази информация.

В същото време медийни съобщения, позовавайки се на източници, съобщават за маневра на Въоръжените сили на Украйна при Покровск. Украинските части са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск и Мирноград, по-специално в района на селата Сухой Яр и Лисовка.