      вторник, 09.12.25
          Война

          DeepState: Руснаците превзеха пет населени места в Донецка област

          DeepState Донецка област
          DeepState Донецка област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е превзела пет населени места в Донецка област, според аналитичния проект DeepState.

          „Врагът е окупирал Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка“, се казва в доклада.

          Освен това, според авторите на проекта, руската армия е напреднала близо до Покровск. Напредък на руснаците е регистриран и в Мирноград и Северск.

          Все още няма официално потвърждение на тази информация.

          В същото време медийни съобщения, позовавайки се на източници, съобщават за маневра на Въоръжените сили на Украйна при Покровск. Украинските части са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск и Мирноград, по-специално в района на селата Сухой Яр и Лисовка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е...

