Депутатите влизат в спор за шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“

Парламентът започва дебатите по шестия вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, докато пред Народното събрание се очаква нов протест, насочен към искане за оставка на управляващите.

Вотът е внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) и е подкрепен от партиите АПС и МЕЧ. Темата този път е провал в икономическата политика – обвинение, провокирано от първоначалното изтегляне на проектобюджета за 2026 г. и последвалите опити на управляващото мнозинство да изготви променена версия.

В мотивите на вносителите се твърди:

„Икономическата политика е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции.“

Опозицията описва икономиката като:

„неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз и подчинена на задкулисни интереси.“

Според тях това управление води страната към:

„фалит, провал и катастрофа“

„каквато е съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал“.

История на предишните вотове

Шестият вот идва само три месеца след предишния, внесен на тема вътрешна сигурност и правосъдие, който бе отхвърлен на 18 септември. Тогава кабинетът оцеля с 133 гласа „за“ от ГЕРБ–СДС, ДПС–Ново начало, БСП и ИТН.

Останалите четири вота на недоверие към правителството – всички неуспешни – бяха внесени заради:

провал в екологичната политика,

провал във външната политика,

провал в борбата с корупцията,

провал във фискалната политика.

Протестите – фон на политическото напрежение

Днешният дебат се провежда на фона на нов протест, който цели да насочи общественото недоволство към управляващите и да поиска тяхната оставка. Очаква се демонстрацията да опита да възстанови енергията от масовите протести в началото на декември.

Гласуването по вота се очаква след края на дебатите, а според политическите наблюдения изходът от него ще бъде показателен за стабилността на управляващата коалиция в период на засилено обществено напрежение.