НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Тръмп: САЩ не само не харчат за Украйна, но и заработваме

          4
          111
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че по време на неговото президентство САЩ не само не харчат пари за войната в Украйна, но всъщност печелят от нея. Той направи това изявление по време на кръгла маса с представители на американския агробизнес, предава „Укринформ“.

          - Реклама -

          „Джо Байдън им даде (на украинците) 350 милиарда долара, а аз не им давам нищо. Но аз им дадох Javelin в началото… а Обама им даде одеяла“, заяви Тръмп.

          Президентът припомни, че САЩ продават оръжията си на страните от НАТО „на пълна цена“, а Алиансът ги прехвърля на Украйна.

          „Мисля, че биха могли да ги прехвърлят на други, но те по същество ги прехвърлят на Украйна. И работят с Украйна по условията за разпределение на оръжия, ракети и т.н. Но ние не харчим пари; ние се занимаваме с хуманитарни цели“, подчерта президентът на САЩ.

          В същото време той подчерта, че много хора умират във войната в Украйна „и искам това да спре“.

          Той също така заяви, че 27 000 войници са загинали в Украйна миналия месец – „предимно украински войници и руски войници“.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че по време на неговото президентство САЩ не само не харчат пари за войната в Украйна, но всъщност печелят от нея. Той направи това изявление по време на кръгла маса с представители на американския агробизнес, предава „Укринформ“.

          - Реклама -

          „Джо Байдън им даде (на украинците) 350 милиарда долара, а аз не им давам нищо. Но аз им дадох Javelin в началото… а Обама им даде одеяла“, заяви Тръмп.

          Президентът припомни, че САЩ продават оръжията си на страните от НАТО „на пълна цена“, а Алиансът ги прехвърля на Украйна.

          „Мисля, че биха могли да ги прехвърлят на други, но те по същество ги прехвърлят на Украйна. И работят с Украйна по условията за разпределение на оръжия, ракети и т.н. Но ние не харчим пари; ние се занимаваме с хуманитарни цели“, подчерта президентът на САЩ.

          В същото време той подчерта, че много хора умират във войната в Украйна „и искам това да спре“.

          Той също така заяви, че 27 000 войници са загинали в Украйна миналия месец – „предимно украински войници и руски войници“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е...

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions