Доналд Тръмп: САЩ не само не харчат за Украйна, но и заработваме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че по време на неговото президентство САЩ не само не харчат пари за войната в Украйна, но всъщност печелят от нея. Той направи това изявление по време на кръгла маса с представители на американския агробизнес, предава „Укринформ“.

- Реклама -

„Джо Байдън им даде (на украинците) 350 милиарда долара, а аз не им давам нищо. Но аз им дадох Javelin в началото… а Обама им даде одеяла“, заяви Тръмп.

Президентът припомни, че САЩ продават оръжията си на страните от НАТО „на пълна цена“, а Алиансът ги прехвърля на Украйна.

„Мисля, че биха могли да ги прехвърлят на други, но те по същество ги прехвърлят на Украйна. И работят с Украйна по условията за разпределение на оръжия, ракети и т.н. Но ние не харчим пари; ние се занимаваме с хуманитарни цели“, подчерта президентът на САЩ.

В същото време той подчерта, че много хора умират във войната в Украйна „и искам това да спре“.

Той също така заяви, че 27 000 войници са загинали в Украйна миналия месец – „предимно украински войници и руски войници“.