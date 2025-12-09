Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO.

Американският държавен глава обвини европейските лидери, че не са успели да поставят под контрол миграцията и да сложат край на войната между Русия и Украйна, сигнализирайки за подкрепата си за европейските политически кандидати, които споделят неговата визия за бъдещето на континента.

Тази остра атака срещу европейското политическо ръководство представлява най-яростното осъждане на президента на тези западни демокрации до момента, заплашвайки с решителен разрив със страни като Франция и Германия, които вече имат изключително обтегнати отношения с администрацията на Тръмп.

„Мисля, че са слаби. Но също така мисля, че искат да бъдат много политически коректни. Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“, каза той за европейските политически лидери.

Тръмп добави, че ако това продължи, много от тези страни „ще престанат да бъдат жизнеспособни“.

Президентът също така заяви, че ще направи подкрепата за незабавно намаляване на лихвените проценти „лакмусов тест“ при избора на нов председател на Федералния резерв. Той намекна, че може да разшири военните си операции за борба с наркотиците в Мексико и Колумбия.

Показателно е, че коментарите на Тръмп за Европа идват в особено чувствителен момент от преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна, тъй като европейските лидери изразяват нарастваща загриженост, че Тръмп може да изостави Украйна и нейните континентални съюзници на руската агресия. В интервюто Тръмп не даде никакви гаранции на европейците по този въпрос и заяви, че Русия очевидно е в по-изгодна позиция от Украйна.