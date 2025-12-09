По-ранната грипна вълна, наблюдавана в Англия и други части на Европа, не бива да бъде повод за тревога у нас. Това заяви инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден“. Въпреки повишения брой хоспитализации на Острова, специалистът бе категоричен: „По никакъв начин не трябва да говорим за паника“.

Доц. Вълков потвърди, че в Европа грипът е подранил, като се отчитат „по-висок процент заболели и повече хоспитализации“. Причината за тази динамика се крие в мутациите на вируса, известни като антигенен дрифт. „Става дума за антигенен дрифт – нещо добре познато на науката“, поясни той.

Специалистът успокои, че наличните сезонни ваксини са ефективни срещу циркулиращия вариант. „Този вариант е покрит от ваксината. Ваксинираните могат да бъдат спокойни“, увери доц. Вълков, като допълни, че имунизацията значително намалява тежестта на протичане, макар да не предотвратява напълно заразяването. Той подчерта и ефективността на противовирусната терапия: „Средствата, които използваме като противовирусни при грип, са абсолютно ефективни. Няма отказ към тази инфекция“.

По отношение на прогнозите за разпространението, доц. Вълков обясни, че се очаква по-лесно предаване на вируса поради мутации, заобикалящи частичния имунитет. „Очаква се около 20% по-висока заболяемост“, прогнозира той. Доминиращият щам в доказаните проби у нас е H3N2. „Появява се вариант, който е малко по-различен. Това е очаквано“, коментира инфекционистът, като добави, че практически всички доказани случаи са именно от този подтип.

Въпреки липсата на данни за по-вирулентно протичане, лекарят припомни класическата симптоматика на грипа, която настъпва буквално за часове. Основните признаци включват „висока температура 38–40 градуса, силни болки в ставите и мускулите, главоболие, отпадналост, суха кашлица, която става влажна“. Доц. Вълков предупреди, че заболяването крие рискове, като развитие на „първична вирусна пневмония за часове“, както и бактериални и неврологични усложнения, като децата остават сред най-уязвимите групи.