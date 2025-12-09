Според доказателствата по делото, подсъдимият е отнел живота на жертвата, нанасяйки му осем удара с чугунена метална гира. Случаят придоби широк обществен отзвук заради жестокия начин, по който извършителят е опитал да прикрие следите си. Части от тялото на Кристиян Пеев бяха открити на различни локации – в канализацията, в контейнери за смет в столицата, както и на територията на природен парк „Витоша“.

- Реклама -

Магистратите постановиха Вълчинов да заплати обезщетение в размер на 500 000 лева на майката на убития за претърпени неимуществени вреди. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.