ДПС-Ново начало организира контрапротести в над 20 града в подкрепа на правителството

ДПС-Ново начало проведе контрапротести в повече от 20 български града в подкрепа на кабинета на премиера Росен Желязков. Събитията преминаха под мотото „Не на омразата“, предаде репортер на БГНЕС.

В Кърджали се събра най-големият митинг, на който присъстваха и граждани от съседни общини. Кметът Ерол Мюмюн заяви:

„Ние не сме хора на омразата и разделението, а сме за единство, братството и свобода.“

Протестиращите подчертаха, че се разграничават от езика на омразата и са дошли да подкрепят своя лидер Делян Пеевски. Те настояват гласът им да бъде чут и се противопоставят на исканията за оставка на правителството в момент, когато страната трябва да приеме първия си бюджет в евро. Според тях падането на кабинета би довело до висока инфлация и финансова нестабилност.

В Разград жители на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“. Под звуците на „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не желаят нови – осми поред – избори, а искат стабилно управление и защита на демокрацията. Те се обявиха срещу хаоса, омразата и „уличните преврати“.

„Нашата позиция е за стабилна България. За ред, сигурност и работа.“

Множество хора излязоха и в Белица, Шумен, Руен и други населени места, където митингите също бяха масови.