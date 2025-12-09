ДПС-Ново начало организира контрапротести в над 20 града в подкрепа на правителството

ДПС-Ново начало проведе контрапротести в повече от 20 български града в подкрепа на кабинета на премиера Росен Желязков. Събитията преминаха под мотото „Не на омразата“, предаде репортер на БГНЕС.
В Кърджали се събра най-големият митинг, на който присъстваха и граждани от съседни общини. Кметът Ерол Мюмюн заяви:
Протестиращите подчертаха, че се разграничават от езика на омразата и са дошли да подкрепят своя лидер Делян Пеевски. Те настояват гласът им да бъде чут и се противопоставят на исканията за оставка на правителството в момент, когато страната трябва да приеме първия си бюджет в евро. Според тях падането на кабинета би довело до висока инфлация и финансова нестабилност.
В Разград жители на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“. Под звуците на „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не желаят нови – осми поред – избори, а искат стабилно управление и защита на демокрацията. Те се обявиха срещу хаоса, омразата и „уличните преврати“.
Множество хора излязоха и в Белица, Шумен, Руен и други населени места, където митингите също бяха масови.
ДА на 🐽мразата!
🐽🪓
Екскурзия на ид€оти🤦
Така изглеждат „демократичните“ манифестации🤦🤡🤣
Телевизия Евроком се превърна в рекламна агенция на шишака.
…как се подкрепя удваник…. от удавници…😁, с пара бреее… впрочем, парат е…а и т.н.😂
Платени от Шиший!
🐷🤮🤥Събрал, Циганите за почерпка, иначе как ще дойдат..тези неуки ,безработни, мързеливци, Търтеи Хрантутници на Държавата..