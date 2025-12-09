НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ДПС-Ново начало организира контрапротести в над 20 града в подкрепа на правителството

          6
          70
          СНМКА: Фейсбук
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          ДПС-Ново начало проведе контрапротести в повече от 20 български града в подкрепа на кабинета на премиера Росен Желязков. Събитията преминаха под мотото „Не на омразата“, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          В Кърджали се събра най-големият митинг, на който присъстваха и граждани от съседни общини. Кметът Ерол Мюмюн заяви:

          „Ние не сме хора на омразата и разделението, а сме за единство, братството и свобода.“

          Протестиращите подчертаха, че се разграничават от езика на омразата и са дошли да подкрепят своя лидер Делян Пеевски. Те настояват гласът им да бъде чут и се противопоставят на исканията за оставка на правителството в момент, когато страната трябва да приеме първия си бюджет в евро. Според тях падането на кабинета би довело до висока инфлация и финансова нестабилност.

          В Разград жители на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“. Под звуците на „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не желаят нови – осми поред – избори, а искат стабилно управление и защита на демокрацията. Те се обявиха срещу хаоса, омразата и „уличните преврати“.

          „Нашата позиция е за стабилна България. За ред, сигурност и работа.“

          Множество хора излязоха и в Белица, Шумен, Руен и други населени места, където митингите също бяха масови.

          ДПС-Ново начало проведе контрапротести в повече от 20 български града в подкрепа на кабинета на премиера Росен Желязков. Събитията преминаха под мотото „Не на омразата“, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          В Кърджали се събра най-големият митинг, на който присъстваха и граждани от съседни общини. Кметът Ерол Мюмюн заяви:

          „Ние не сме хора на омразата и разделението, а сме за единство, братството и свобода.“

          Протестиращите подчертаха, че се разграничават от езика на омразата и са дошли да подкрепят своя лидер Делян Пеевски. Те настояват гласът им да бъде чут и се противопоставят на исканията за оставка на правителството в момент, когато страната трябва да приеме първия си бюджет в евро. Според тях падането на кабинета би довело до висока инфлация и финансова нестабилност.

          В Разград жители на Лудогорието се събраха на площад „Възраждане“. Под звуците на „Моя страна, моя България“ протестиращите заявиха, че не желаят нови – осми поред – избори, а искат стабилно управление и защита на демокрацията. Те се обявиха срещу хаоса, омразата и „уличните преврати“.

          „Нашата позиция е за стабилна България. За ред, сигурност и работа.“

          Множество хора излязоха и в Белица, Шумен, Руен и други населени места, където митингите също бяха масови.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Италианският бизнес е ключов за растежа и модернизацията на българската икономика

          Красимир Попов -
          Италианският бизнес има важен принос за растежа на българската икономика и развитието на нейната конкурентоспособност и модернизация. Това заяви държавният глава Румен Радев по време...
          Политика

          Пеевски: Казахме НЕ на омразата и ДА на демокрацията

          Красимир Попов -
          Лидерът на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски заяви, че изминалият ден е бил „чудесен ден за българската демокрация“, в който гражданите ясно са заявили вярността...
          Политика

          Депутатите влизат в спор за шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“

          Красимир Попов -
          Парламентът започва дебатите по шестия вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, докато пред Народното събрание се очаква нов протест, насочен към...

          6 КОМЕНТАРА

          4. …как се подкрепя удваник…. от удавници…😁, с пара бреее… впрочем, парат е…а и т.н.😂

          6. 🐷🤮🤥Събрал, Циганите за почерпка, иначе как ще дойдат..тези неуки ,безработни, мързеливци, Търтеи Хрантутници на Държавата..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions