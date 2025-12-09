НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Франция поиска до 9 години затвор за трафиканти, превозвали мигранти през Ламанша

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френските прокурори настояха за присъди между 1 и 9 години затвор за 17 предполагаеми трафиканти, обвинени в организиране на опасни нелегални преминавания на мигранти през Ламанша към Великобритания.

          - Реклама -

          Процесът, който се води в Лил, е един от първите, насочени срещу групи, използващи техниката „такси лодки“ – метод, при който надуваеми лодки се движат успоредно на брега и вземат мигрантите директно от водата, след като те вече са навлезли в морето.

          Какво представлява схемата „такси лодки“?

          След като Франция затегна контрола и започна да спира мигрантите само на плажа, контрабандистките мрежи адаптираха стратегията си. Лодките вече обикалят близо до брега, за да избегнат полицейско присъствие, което прави качването още по-рисково.

          Вълните, пренаселените съдове и фактът, че много от мигрантите не могат да плуват, превръщат тези операции в изключително опасни.

          Кои са обвиняемите?

          Сред 17-те подсъдими има:

          • осем сирийци,
          • както и граждани на Либия, Ирак, Тунис и други държави.

          Прокуратурата твърди, че групата е организирала около 50 нелегални преминавания през 2023 г., като е насочвала мигрантите към точките за качване и е управлявала лодките покрай брега.

          Обвинения в непредумишлено убийство

          Четирима от подсъдимите – твърдящи, че са родени в Ирак и Сирия – са обвинени в непредумишлено убийство, след като на 26 септември 2023 г. 24-годишна жена от Еритрея се е удавила по време на опит за преминаване.

          За тях прокурорът поиска между шест и седем години затвор.

          Контекст: кризата в Ламанша

          От началото на годината близо 40 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки.
          Поне 27 мигранти са загинали по време на опитите за преминаване.

          Под силен натиск от Великобритания Франция наскоро обяви промяна в стратегията – за първи път ще започне да спира лодки директно в морето, преди да достигнат британски води.

          Процесът продължава до 12 декември, а присъда се очаква не по-рано от януари.

          Френските прокурори настояха за присъди между 1 и 9 години затвор за 17 предполагаеми трафиканти, обвинени в организиране на опасни нелегални преминавания на мигранти през Ламанша към Великобритания.

          - Реклама -

          Процесът, който се води в Лил, е един от първите, насочени срещу групи, използващи техниката „такси лодки“ – метод, при който надуваеми лодки се движат успоредно на брега и вземат мигрантите директно от водата, след като те вече са навлезли в морето.

          Какво представлява схемата „такси лодки“?

          След като Франция затегна контрола и започна да спира мигрантите само на плажа, контрабандистките мрежи адаптираха стратегията си. Лодките вече обикалят близо до брега, за да избегнат полицейско присъствие, което прави качването още по-рисково.

          Вълните, пренаселените съдове и фактът, че много от мигрантите не могат да плуват, превръщат тези операции в изключително опасни.

          Кои са обвиняемите?

          Сред 17-те подсъдими има:

          • осем сирийци,
          • както и граждани на Либия, Ирак, Тунис и други държави.

          Прокуратурата твърди, че групата е организирала около 50 нелегални преминавания през 2023 г., като е насочвала мигрантите към точките за качване и е управлявала лодките покрай брега.

          Обвинения в непредумишлено убийство

          Четирима от подсъдимите – твърдящи, че са родени в Ирак и Сирия – са обвинени в непредумишлено убийство, след като на 26 септември 2023 г. 24-годишна жена от Еритрея се е удавила по време на опит за преминаване.

          За тях прокурорът поиска между шест и седем години затвор.

          Контекст: кризата в Ламанша

          От началото на годината близо 40 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки.
          Поне 27 мигранти са загинали по време на опитите за преминаване.

          Под силен натиск от Великобритания Франция наскоро обяви промяна в стратегията – за първи път ще започне да спира лодки директно в морето, преди да достигнат британски води.

          Процесът продължава до 12 декември, а присъда се очаква не по-рано от януари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Косово планира производство на боеприпаси – ограничена, но значима стъпка с потенциален ефект върху регионалната сигурност

          Красимир Попов -
          На Балканите, където балансите на сигурността остават крехки, а действията на държавите често се интерпретират извън реалния им контекст, дори малките стъпки могат да...
          Политика

          Британски военнослужещ загина в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна система

          Красимир Попов -
          Военнослужещ от Обединеното кралство е загинал в Украйна по време на наблюдение на тестове на нова отбранителна способност, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано...
          Политика

          Папа Лъв XIV: Мир без участие на Европа е нереалистичен

          Красимир Попов -
          Опитите за постигане на мир в Украйна без участието на Европа са „нереалистични“, а планът на текущия президент на Америка Доналд Тръмп крие риск...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions