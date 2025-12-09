Франция поиска до 9 години затвор за трафиканти, превозвали мигранти през Ламанша

Френските прокурори настояха за присъди между 1 и 9 години затвор за 17 предполагаеми трафиканти, обвинени в организиране на опасни нелегални преминавания на мигранти през Ламанша към Великобритания.

Процесът, който се води в Лил, е един от първите, насочени срещу групи, използващи техниката „такси лодки“ – метод, при който надуваеми лодки се движат успоредно на брега и вземат мигрантите директно от водата, след като те вече са навлезли в морето.

Какво представлява схемата „такси лодки“?

След като Франция затегна контрола и започна да спира мигрантите само на плажа, контрабандистките мрежи адаптираха стратегията си. Лодките вече обикалят близо до брега, за да избегнат полицейско присъствие, което прави качването още по-рисково.

Вълните, пренаселените съдове и фактът, че много от мигрантите не могат да плуват, превръщат тези операции в изключително опасни.

Кои са обвиняемите?

Сред 17-те подсъдими има:

осем сирийци,

както и граждани на Либия, Ирак, Тунис и други държави.

Прокуратурата твърди, че групата е организирала около 50 нелегални преминавания през 2023 г., като е насочвала мигрантите към точките за качване и е управлявала лодките покрай брега.

Обвинения в непредумишлено убийство

Четирима от подсъдимите – твърдящи, че са родени в Ирак и Сирия – са обвинени в непредумишлено убийство, след като на 26 септември 2023 г. 24-годишна жена от Еритрея се е удавила по време на опит за преминаване.

За тях прокурорът поиска между шест и седем години затвор.

Контекст: кризата в Ламанша

От началото на годината близо 40 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки.

Поне 27 мигранти са загинали по време на опитите за преминаване.

Под силен натиск от Великобритания Франция наскоро обяви промяна в стратегията – за първи път ще започне да спира лодки директно в морето, преди да достигнат британски води.

Процесът продължава до 12 декември, а присъда се очаква не по-рано от януари.