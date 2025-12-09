Френското Национално събрание одобри бюджета за социално осигуряване с минимално мнозинство – ОБНОВЕНА

Долната камара на френския парламент одобри с минимално мнозинство бюджета за социално осигуряване, преодолявайки ключово препятствие пред премиера Себастиен Лекорню, който се стреми да финализира бюджетната рамка за 2026 г. до края на годината, предаде АФП.

Националното събрание подкрепи законопроекта, който включва и спирането на непопулярната пенсионна реформа, с 247 гласа „за“ срещу 234 „против“. Сега документът ще бъде върнат за разглеждане в Сената, преди отново да се върне в долната камара.

Лекорню приветства резултата, благодари на:

„отговорното мнозинство“.

Франция – втората по големина икономика в еврозоната – е под силен натиск да намали бюджетния си дефицит, но усилията са затруднени от силно фрагментирания парламент, формиран след предсрочните избори, свикани от президента Еманюел Макрон миналата година.

Премиерът обеща да осигури одобрение на целия бюджет до края на декември. В опит да избегне съдбата на двамата си предшественици, свалени заради мерки за съкращаване на разходите, Лекорню пое ангажимент да не използва спорната конституционна процедура за прокарване на бюджета без парламентарен вот.

Това доведе до продължителни и напрегнати дебати по двете основни части на бюджета – държавния бюджетен закон и законопроекта за социалното осигуряване.

В дните преди вота премиерът предупреди депутатите да не саботират бюджетния план, заявявайки:

„Този законопроект за бюджета на социалното осигуряване не е съвършен, но е най-доброто възможно решение. Липсата на бюджет би била опасна за нашата социална защита, за публичните финанси и за ролята на парламента.“

Одобрената версия на закона включва замразяване на пенсионната реформа от 2023 г., която предвиждаше повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години. Тази отстъпка беше необходима за осигуряване на подкрепата на социалистите – ключова балансираща сила в парламента.

В навечерието на гласуването имаше опасения, че евентуален провал може да доведе до призиви за оставката на премиера. Говорителят на правителството Мод Брежон заяви през уикенда, че подобна оставка:

„не би имала никакъв смисъл“.

Очаква се Сенатът да гласува другата част от бюджета – държавния бюджет – на 15 декември.