Фридрих Мерц: Елементи от новата стратегия за национална сигурност на Тръмп са неприемливи за Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че някои части от стратегията за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп са „неприемливи“ от гледната точка на Европа. Той направи това изявление по време на посещение в провинция Рейнланд-Пфалц, пише The Guardian.

Мерц отговори на последните изявления на САЩ, особено по отношение на новата им стратегия за национална сигурност. Той заяви, че не е изненадан от стратегията „по същество“, свързвайки я с речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Мюнхен по-рано тази година. По думите му, последният е изказал подобни точки, застъпвайки се за подход „Америка на първо място“.

Мерц заяви, че елементи от новата стратегия за национална сигурност на САЩ са неприемливи за ЕС и посъветва президента Доналд Тръмп да избягва предприемането на каквито и да било самостоятелни действия.

„Част от това е разбираемо, част е приемлива, а част е неприемлива за нас от европейска гледна точка. Това потвърждава моята оценка, че ние в Европа, а следователно и в Германия, трябва да станем много по-независими от САЩ по отношение на политиката за сигурност“, обясни политикът.

Журналистите на Bloomberg добавиха още, че Мерц е нарекъл лозунга „Америка на първо място“ легитимен. Според него обаче лозунгът „Само Америка“ не служи на интересите на САЩ.

„Нуждаете се и от партньори по света, а един от тези партньори може да бъде Европа. Ако не можете да се справите с Европа, то поне направете Германия свой партньор. Това се опитвам да направя“, заяви Мерц, обръщайки се към САЩ.

Той изрази надежда, че администрацията на Тръмп „ще признае, че сме партньори и че имаме обща цел, а именно запазване на свободата, сигурността и мира на нашия континент“.

Мерц предположи, че речта на Ванс в Мюнхен е помогнала на Германия да се тласне към мащабно разширяване на въоръжените си сили.