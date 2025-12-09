НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фридрих Мерц: Елементи от новата стратегия за национална сигурност на Тръмп са неприемливи за Европа

          0
          9
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че някои части от стратегията за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп са „неприемливи“ от гледната точка на Европа. Той направи това изявление по време на посещение в провинция Рейнланд-Пфалц, пише The Guardian.

          - Реклама -

          Мерц отговори на последните изявления на САЩ, особено по отношение на новата им стратегия за национална сигурност. Той заяви, че не е изненадан от стратегията „по същество“, свързвайки я с речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Мюнхен по-рано тази година. По думите му, последният е изказал подобни точки, застъпвайки се за подход „Америка на първо място“.

          Мерц заяви, че елементи от новата стратегия за национална сигурност на САЩ са неприемливи за ЕС и посъветва президента Доналд Тръмп да избягва предприемането на каквито и да било самостоятелни действия.

          „Част от това е разбираемо, част е приемлива, а част е неприемлива за нас от европейска гледна точка. Това потвърждава моята оценка, че ние в Европа, а следователно и в Германия, трябва да станем много по-независими от САЩ по отношение на политиката за сигурност“, обясни политикът.

          Журналистите на Bloomberg добавиха още, че Мерц е нарекъл лозунга „Америка на първо място“ легитимен. Според него обаче лозунгът „Само Америка“ не служи на интересите на САЩ.

           „Нуждаете се и от партньори по света, а един от тези партньори може да бъде Европа. Ако не можете да се справите с Европа, то поне направете Германия свой партньор. Това се опитвам да направя“, заяви Мерц, обръщайки се към САЩ.

          Той изрази надежда, че администрацията на Тръмп „ще признае, че сме партньори и че имаме обща цел, а именно запазване на свободата, сигурността и мира на нашия континент“.

          Мерц предположи, че речта на Ванс в Мюнхен е помогнала на Германия да се тласне към мащабно разширяване на въоръжените си сили.

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че някои части от стратегията за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп са „неприемливи“ от гледната точка на Европа. Той направи това изявление по време на посещение в провинция Рейнланд-Пфалц, пише The Guardian.

          - Реклама -

          Мерц отговори на последните изявления на САЩ, особено по отношение на новата им стратегия за национална сигурност. Той заяви, че не е изненадан от стратегията „по същество“, свързвайки я с речта на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Мюнхен по-рано тази година. По думите му, последният е изказал подобни точки, застъпвайки се за подход „Америка на първо място“.

          Мерц заяви, че елементи от новата стратегия за национална сигурност на САЩ са неприемливи за ЕС и посъветва президента Доналд Тръмп да избягва предприемането на каквито и да било самостоятелни действия.

          „Част от това е разбираемо, част е приемлива, а част е неприемлива за нас от европейска гледна точка. Това потвърждава моята оценка, че ние в Европа, а следователно и в Германия, трябва да станем много по-независими от САЩ по отношение на политиката за сигурност“, обясни политикът.

          Журналистите на Bloomberg добавиха още, че Мерц е нарекъл лозунга „Америка на първо място“ легитимен. Според него обаче лозунгът „Само Америка“ не служи на интересите на САЩ.

           „Нуждаете се и от партньори по света, а един от тези партньори може да бъде Европа. Ако не можете да се справите с Европа, то поне направете Германия свой партньор. Това се опитвам да направя“, заяви Мерц, обръщайки се към САЩ.

          Той изрази надежда, че администрацията на Тръмп „ще признае, че сме партньори и че имаме обща цел, а именно запазване на свободата, сигурността и мира на нашия континент“.

          Мерц предположи, че речта на Ванс в Мюнхен е помогнала на Германия да се тласне към мащабно разширяване на въоръжените си сили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Изненадващо: Германският министър на отбраната отмени визитата си в Румъния

          Екип Евроком -
          Планираното посещение на германския министър на отбраната Борис Писториус в Румъния беше отменено поради здравословни проблеми, потвърдиха от правителствената пресслужба в Букурещ. Според местни...
          Крими

          Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

          Никола Павлов -
          21-годишният Даниил Кузмин, син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин, е бил зверски измъчван и убит във Виена, съобщава австрийското издание Kronen Zeitung. Мотивът...
          Общество

          Арктически студ и „полярен вихър“ заплашват Европа след Коледа

          Владимир Висоцки -
          Арктическа студена вълна е на път да обхване Европа, като слаб полярен вихър създава предпоставки за сурова зима в редица региони на континента. Въпреки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions