      вторник, 09.12.25
          ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ се обединяват на площада в Стара Загора в защита на стабилността

          Стара Загора се превръща в първия град, където представители на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ ще проведат съвместно публично мероприятие. След призива на местната структура на „ДПС-Ново начало“, младежката организация на ГЕРБ също обяви, че ще излезе на площада пред общината тази вечер, 9 декември, от 18:00 часа. Целта на събирането е да се демонстрира подкрепа за политическата стабилност в страната.

          Младежите от ГЕРБ декларираха, че застават зад проевропейския курс на България и предстоящото приемане на еврото. Те изразиха несъгласие с исканията за оставка на правителството и провеждането на предсрочни избори в момент, когато държавата е на прага на членство в еврозоната. От организацията подчертават, че макар да уважават правото на протест, виждат рискове в текущата ситуация.

          Александър Кьосев, член на общинското ръководство на ГЕРБ в Стара Загора, коментира обстановката с думите: „Моята теза, моето мнение е, че сме свидетели на събития, които са част от демократичния процес. Протестът е израз на волята и свободното мнение на гражданите и аз наистина искам да похваля хората, които излизат и заявяват позицията си. Нашите опасения обаче са, че ставаме свидетели на хора, които имат желанието да се възползват от енергията, която се събира от протестите, и да я насочат в неправилна посока“.

          Призив за участие в мирното събиране отправиха новият областен координатор на младежката структура на ГЕРБ Даниел Петков и общинският съветник Бояна Манова. Те апелираха към младите хора да заявят ясно своята подкрепа за европейското бъдеще, вместо да допускат сценарии на несигурност. „Не искаме децата ни да растат в държава, в която цари хаос и никаква предвидимост“, заявяват от партията на Бойко Борисов.

          Междувременно настъпи промяна в организацията на другия протест – този на ПП-ДБ, насрочен за утре, 10 декември, с искане за оставка на кабинета. Организаторите ще се съобразят с културния календар на общината, тъй като за същото място и час преди месец е било планирано увеселително събитие. С разрешение на общинската администрация, демонстрацията на ПП-ДБ е преместена на около 200 метра на изток, пред сградата на областната управа.

