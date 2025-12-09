НА ЖИВО
          Холандия изпраща военен кораб в Карибите заради растящото напрежение със САЩ и Венецуела

          Снимка: Dutch Ministry of Defense
          Нидерландия изпраща кораба „Ден Хелдер“ в Карибско море на фона на засилващото се напрежение в региона, съобщи Министерството на отбраната. Решението е взето заради „настоящите заплахи“ за карибските територии на кралството и се определя като предпазна мярка.

          Според ведомството корабът ще осигурява „логистична подкрепа“ за холандските сили, ако това се наложи. „Ден Хелдер“ вече е действал в района през последните месеци — от средата на октомври е участвал в изпитания в условия на горещ климат, след което е посетил пристанища в Норфолк и Ню Йорк.

          Ескалацията в Карибите се дължи основно на напрежението между Съединените щати и Венецуела. Вашингтон отправя обвинения към Каракас, че не води достатъчно активна борба срещу наркотрафика — обвинения, които не са подкрепени с публични доказателства.

          Американски медии съобщават, че САЩ може скоро да започнат удари по цели на наркокартели във Венецуела, което допълнително повишава риска за региона.

