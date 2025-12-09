Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не успя да проведе планираното си заседание за разглеждане на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., поради липса на кворум.

В залата присъстваха министърът на регионалното развитие Иван Иванов и зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев, които трябваше да представят параметрите на новата финансова рамка. Докато регионалната комисия не заседаваше, водещата комисия по бюджет и финанси работеше по проектобюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет.

Председателят на комисията Николай Нанков (ГЕРБ–СДС) подчерта важността на финансовия план и даде висока оценка за работата по неговото изготвяне.

„Колегите от Министерски съвет положиха неимоверни усилия… Имаме бюджет, който в голямата си част, на 99 процента, удовлетворява исканията и на синдикални, и на работодателски организации“, заяви Нанков.

Той потвърди, че ГЕРБ ще подкрепи бюджета в пленарната зала, въпреки известни ограничения.

„Въпреки факта, че капиталовата програма е намалена… това беше единствения възможен вариант… ние ще подкрепим бюджета в зала“, посочи Нанков.

Правителството одобри проектобюджета за 2026 г. след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като законопроектите вече са внесени в НС.

Според параметрите капиталовите разходи през 2026 г. възлизат на 7,020 млрд. евро, включително 3,165 млрд. евро национално финансиране и 3,855 млрд. евро европейско финансиране, част от което е по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на средствата за 2026 г. достига 920,3 млн. евро. Разплащането ще се извършва чрез Българската банка за развитие.