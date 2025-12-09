НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Политика

          И регионалната комисия не събра кворум на заседанието за бюджета

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не успя да проведе планираното си заседание за разглеждане на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., поради липса на кворум.

          В залата присъстваха министърът на регионалното развитие Иван Иванов и зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев, които трябваше да представят параметрите на новата финансова рамка. Докато регионалната комисия не заседаваше, водещата комисия по бюджет и финанси работеше по проектобюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет.

          Председателят на комисията Николай Нанков (ГЕРБ–СДС) подчерта важността на финансовия план и даде висока оценка за работата по неговото изготвяне.

          Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК

          „Колегите от Министерски съвет положиха неимоверни усилия… Имаме бюджет, който в голямата си част, на 99 процента, удовлетворява исканията и на синдикални, и на работодателски организации“, заяви Нанков.

          Той потвърди, че ГЕРБ ще подкрепи бюджета в пленарната зала, въпреки известни ограничения.

          „Въпреки факта, че капиталовата програма е намалена… това беше единствения възможен вариант… ние ще подкрепим бюджета в зала“, посочи Нанков.

          Правителството одобри проектобюджета за 2026 г. след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като законопроектите вече са внесени в НС.

          Според параметрите капиталовите разходи през 2026 г. възлизат на 7,020 млрд. евро, включително 3,165 млрд. евро национално финансиране и 3,855 млрд. евро европейско финансиране, част от което е по Плана за възстановяване и устойчивост.

          Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене

          Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на средствата за 2026 г. достига 920,3 млн. евро. Разплащането ще се извършва чрез Българската банка за развитие.

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...
          Силви Кирилов: Ще има възможност за по-високи заплати на медицинските сестри в Бюджет 2026

          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти...
          След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия

          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г....

