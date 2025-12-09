ISW: Руската армия удря Лиман с бронирани групи

Руските войски наскоро са се придвижили на запад от Нововодяное, в близост до Лиман в северната част на Донецка област, като те са започнали да използват и бронирани групи в настъплението си на това направление, съобщава базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава „Зеркало недели“.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че руските войски значително са засилили операциите си на Лиманско направление, опитвайки се да пробият отбраната на украинските части, заяви пред „Радио Донбас Реалии“ Васил Денисюк, сержант от 66-та отделна механизирана бригада „княз Мстислав Храбри“.

Денисюк казва, че щурмови групи от трима до петима души оказват основния натиск. Руснаците използват и мотоциклетни групи, възползвайки се от трудните метеорологични условия, предимно гъста мъгла, за да пробият до украинските позиции.

Руската армия също е започнала да разполага бронирана техника, въпреки че подобни случаи остават рядкост. В тези случаи руснаците разчитат и на лошото време, което ги предпазва от разузнавателни самолети и атакуващи дронове.