НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: Руската армия удря Лиман с бронирани групи

          0
          215
          ISW Лиман
          ISW Лиман
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски наскоро са се придвижили на запад от Нововодяное, в близост до Лиман в северната част на Донецка област, като те са започнали да използват и бронирани групи в настъплението си на това направление, съобщава базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че руските войски значително са засилили операциите си на Лиманско направление, опитвайки се да пробият отбраната на украинските части, заяви пред „Радио Донбас Реалии“ Васил Денисюк, сержант от 66-та отделна механизирана бригада  „княз Мстислав Храбри“.

          Денисюк казва, че щурмови групи от трима до петима души оказват основния натиск. Руснаците използват и мотоциклетни групи, възползвайки се от трудните метеорологични условия, предимно гъста мъгла, за да пробият до украинските позиции.

          Руската армия също е започнала да разполага бронирана техника, въпреки че подобни случаи остават рядкост. В тези случаи руснаците разчитат и на лошото време, което ги предпазва от разузнавателни самолети и атакуващи дронове.

          Руските войски наскоро са се придвижили на запад от Нововодяное, в близост до Лиман в северната част на Донецка област, като те са започнали да използват и бронирани групи в настъплението си на това направление, съобщава базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че руските войски значително са засилили операциите си на Лиманско направление, опитвайки се да пробият отбраната на украинските части, заяви пред „Радио Донбас Реалии“ Васил Денисюк, сержант от 66-та отделна механизирана бригада  „княз Мстислав Храбри“.

          Денисюк казва, че щурмови групи от трима до петима души оказват основния натиск. Руснаците използват и мотоциклетни групи, възползвайки се от трудните метеорологични условия, предимно гъста мъгла, за да пробият до украинските позиции.

          Руската армия също е започнала да разполага бронирана техника, въпреки че подобни случаи остават рядкост. В тези случаи руснаците разчитат и на лошото време, което ги предпазва от разузнавателни самолети и атакуващи дронове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions