Планираното посещение на германския министър на отбраната Борис Писториус в Румъния беше отменено поради здравословни проблеми, потвърдиха от правителствената пресслужба в Букурещ. Според местни медии министърът е диагностициран с грип.

За днес беше насрочена среща между Писториус и румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца. Въпреки отсъствието на министъра програмата няма да бъде прекъсната. Разговорите продължават на ниво държавни секретари – Сорин Дан Молдован от румънска страна и Нилс Шмид от германска.

Писториус трябваше да започне традиционната си предколедна обиколка, чиято цел е „да изрази благодарност към германските военнослужещи, изпълняващи мисии зад граница“. Тази година маршрутът включваше Румъния и Полша, където са разположени над 300 германски войници, подготвени да защитават въздушното пространство от „потенциални руски нахлувания“, съобщава „Билд“, цитирано от Диджи24.