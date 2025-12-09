НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Изненадващо: Германският министър на отбраната отмени визитата си в Румъния

          0
          202
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Планираното посещение на германския министър на отбраната Борис Писториус в Румъния беше отменено поради здравословни проблеми, потвърдиха от правителствената пресслужба в Букурещ. Според местни медии министърът е диагностициран с грип.

          - Реклама -

          За днес беше насрочена среща между Писториус и румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца. Въпреки отсъствието на министъра програмата няма да бъде прекъсната. Разговорите продължават на ниво държавни секретари – Сорин Дан Молдован от румънска страна и Нилс Шмид от германска.

          Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение

          Писториус трябваше да започне традиционната си предколедна обиколка, чиято цел е „да изрази благодарност към германските военнослужещи, изпълняващи мисии зад граница“. Тази година маршрутът включваше Румъния и Полша, където са разположени над 300 германски войници, подготвени да защитават въздушното пространство от „потенциални руски нахлувания“, съобщава „Билд“, цитирано от Диджи24.

          Планираното посещение на германския министър на отбраната Борис Писториус в Румъния беше отменено поради здравословни проблеми, потвърдиха от правителствената пресслужба в Букурещ. Според местни медии министърът е диагностициран с грип.

          - Реклама -

          За днес беше насрочена среща между Писториус и румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца. Въпреки отсъствието на министъра програмата няма да бъде прекъсната. Разговорите продължават на ниво държавни секретари – Сорин Дан Молдован от румънска страна и Нилс Шмид от германска.

          Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение

          Писториус трябваше да започне традиционната си предколедна обиколка, чиято цел е „да изрази благодарност към германските военнослужещи, изпълняващи мисии зад граница“. Тази година маршрутът включваше Румъния и Полша, където са разположени над 300 германски войници, подготвени да защитават въздушното пространство от „потенциални руски нахлувания“, съобщава „Билд“, цитирано от Диджи24.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Фридрих Мерц: Елементи от новата стратегия за национална сигурност на Тръмп са неприемливи за Европа

          Иван Христов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че някои части от стратегията за национална сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп са „неприемливи“ от гледната точка...
          Война

          Руската армия взе Остаповское и разшири плацдарма си на север от река Янчур в Днепропетровска област, докато погледите са насочени към Гуляйполе

          Иван Христов -
          Докато вниманието на всички е насочено към битката за Гуляйполе, руската групировка войски „Восток“ продължава настъплението си в южната част на Днепропетровска област, пише...
          Война

          Руската армия премина моста на Бахмутка в Северск

          Иван Христов -
          Руската армия е преминала моста през река Бахмутка в Северск и вече нейни части са забелязани в близост до сградата на 1-во училище в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions