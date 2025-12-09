НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Извънредни мерки за чистотата в „Люлин“: Пет допълнителни камиона ще чистят квартала

          2
          53
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          По настояване на районния кмет на „Люлин“ Георги Тодоров, в понеделник в сградата на Столична община се проведе извънредна среща, провокирана от критичната ситуация с натрупаните отпадъци в квартала. Въпреки предварителните очаквания, кметът на София Васил Терзиев не взе участие в разговорите, но в негово отсъствие бяха договорени конкретни стъпки за овладяване на кризата.

          - Реклама -

          Столичната община осигурява пет допълнителни камиона, които влизат в експлоатация още през настоящата седмица. Планирано е техниката да работи целодневно до пълното разчистване на района. Основната цел е жителите на „Люлин“ да посрещнат предстоящите празници в чиста среда и без рискове за общественото здраве.

          Общинското дружество „Софекострой“, което пое дейностите по сметосъбиране от началото на декември, ще оперира с подсигурената техника. По време на срещата бяха предоставени гаранции, че всички натрупани количества смет ще бъдат извозени, включително остатъците, натрупани след като Заводът за отпадъци не успя да изпълни графика си в края на ноември.

          Паралелно с мерките за чистотата, бе потвърдена и готовността за зимния сезон. Районът разполага с пет снегорина, които са в готовност да реагират при първите снеговалежи.

          Кметът на район „Люлин“ определи ситуацията като сериозна и подкрепи недоволството на гражданите.

          „Споделям и подкрепям основателния гняв на съгражданите си! Ще застана зад справедливите очаквания на люлинчани и ще казвам истината такава, каквато е, независимо от последиците. Аз съм избран за кмет, за да бъда гласът на гражданите, а не да извличам лични или политически дивиденти чрез прикриване на нечии проблеми“, заяви Георги Тодоров.

          По настояване на районния кмет на „Люлин“ Георги Тодоров, в понеделник в сградата на Столична община се проведе извънредна среща, провокирана от критичната ситуация с натрупаните отпадъци в квартала. Въпреки предварителните очаквания, кметът на София Васил Терзиев не взе участие в разговорите, но в негово отсъствие бяха договорени конкретни стъпки за овладяване на кризата.

          - Реклама -

          Столичната община осигурява пет допълнителни камиона, които влизат в експлоатация още през настоящата седмица. Планирано е техниката да работи целодневно до пълното разчистване на района. Основната цел е жителите на „Люлин“ да посрещнат предстоящите празници в чиста среда и без рискове за общественото здраве.

          Общинското дружество „Софекострой“, което пое дейностите по сметосъбиране от началото на декември, ще оперира с подсигурената техника. По време на срещата бяха предоставени гаранции, че всички натрупани количества смет ще бъдат извозени, включително остатъците, натрупани след като Заводът за отпадъци не успя да изпълни графика си в края на ноември.

          Паралелно с мерките за чистотата, бе потвърдена и готовността за зимния сезон. Районът разполага с пет снегорина, които са в готовност да реагират при първите снеговалежи.

          Кметът на район „Люлин“ определи ситуацията като сериозна и подкрепи недоволството на гражданите.

          „Споделям и подкрепям основателния гняв на съгражданите си! Ще застана зад справедливите очаквания на люлинчани и ще казвам истината такава, каквато е, независимо от последиците. Аз съм избран за кмет, за да бъда гласът на гражданите, а не да извличам лични или политически дивиденти чрез прикриване на нечии проблеми“, заяви Георги Тодоров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Отряд „Кобра“ атакува заложни къщи в София: Търсят спонсорите на протестите от 1 декември

          Екип Евроком -
          Специализираният отряд „Кобра“ провежда мащабна полицейска операция на територията на София. Акцията е насочена към разкриване на схеми за финансиране на протестните действия, които...
          Политика

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Никола Павлов -
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...
          Политика

          Силви Кирилов: Ще има възможност за по-високи заплати на медицинските сестри в Бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions