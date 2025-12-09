По настояване на районния кмет на „Люлин“ Георги Тодоров, в понеделник в сградата на Столична община се проведе извънредна среща, провокирана от критичната ситуация с натрупаните отпадъци в квартала. Въпреки предварителните очаквания, кметът на София Васил Терзиев не взе участие в разговорите, но в негово отсъствие бяха договорени конкретни стъпки за овладяване на кризата.

Столичната община осигурява пет допълнителни камиона, които влизат в експлоатация още през настоящата седмица. Планирано е техниката да работи целодневно до пълното разчистване на района. Основната цел е жителите на „Люлин“ да посрещнат предстоящите празници в чиста среда и без рискове за общественото здраве.

Общинското дружество „Софекострой“, което пое дейностите по сметосъбиране от началото на декември, ще оперира с подсигурената техника. По време на срещата бяха предоставени гаранции, че всички натрупани количества смет ще бъдат извозени, включително остатъците, натрупани след като Заводът за отпадъци не успя да изпълни графика си в края на ноември.

Паралелно с мерките за чистотата, бе потвърдена и готовността за зимния сезон. Районът разполага с пет снегорина, които са в готовност да реагират при първите снеговалежи.

Кметът на район „Люлин“ определи ситуацията като сериозна и подкрепи недоволството на гражданите.

„Споделям и подкрепям основателния гняв на съгражданите си! Ще застана зад справедливите очаквания на люлинчани и ще казвам истината такава, каквато е, независимо от последиците. Аз съм избран за кмет, за да бъда гласът на гражданите, а не да извличам лични или политически дивиденти чрез прикриване на нечии проблеми“, заяви Георги Тодоров.