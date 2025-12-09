Липсва нормален работен диалог между кмета на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров и кмета на София Васил Терзиев. Това обяви самият Тодоров в ефира на БНР, коментирайки усложнената обстановка с чистотата в района.

„Нямаме нормална комуникация с кмета Васил Терзиев. Няма защо това да се крие“, заяви Георги Тодоров.

Районният кмет изрази недоумение относно причините за това отношение, като допусна, че то може да е на лична основа. Той подчерта, че настоящата ситуация изисква отборна работа и ангажираност към проблемите на най-големия жилищен район в България, а не време за „сръдни и за инат“.

В началото на кризата с отпадъците е имало взаимодействие, но впоследствие Тодоров е бил обвинен в ескалиране на напрежението. Според него дистанцирането на столичния градоначалник вероятно е свързано с отправените от районния кмет обвинения в корупция спрямо бившия заместник-кмет Барбутов.

„Надявам се комуникацията ни с кмета да бъде подновена, аз съм на линия за това“, допълни той.

Тодоров информира, че на 8 декември е инициирал спешна среща заради мащабите на кризата с боклука в „Люлин“, която по думите му придобива характер на бедствие. Васил Терзиев обаче не е присъствал на срещата. Ситуацията в района остава тежка, като има места, които не са били обслужвани повече от 10 дни.

От 1 декември общинското дружество „Софекострой“ е поело сметоизвозването в района и работи по наваксване на изоставането, натрупано от края на ноември от предишния изпълнител СПТО. Районният кмет изрази умерен оптимизъм, отбелязвайки, че още в рамките на тази седмица ще бъдат включени допълнително 5 камиона и нужният персонал.

Според прогнозата на Георги Тодоров, проблемът с неизвозения отпадък в „Люлин“ може да бъде окончателно решен до края на следващата седмица.