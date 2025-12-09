Парламентарната комисия по бюджет и финанси даде зелена светлина на първо четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Финансовата рамка, внесена от Министерския съвет, беше приета с 12 гласа „за“, 8 „против“ и нито един „въздържал се“. Това е първият бюджет на ДОО, разписан изцяло в евро, със стойност 15,259 млрд. евро. Параметрите бяха представени от управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева.

Според заложените промени от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата става 620,20 евро, а максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще бъде 460,17 евро, а при връщане на работа родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

За възрастните хора прогнозите сочат, че средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро – ръст от 8,5%, което надвишава повече от два пъти инфлацията, прогнозирана на 3,5%.

От 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 346,87 евро.

Условията за пенсиониране за трета категория труд се променят: жените ще се пенсионират на 62 г. и 6 месеца с 36 г. и 10 месеца стаж, а мъжете – на 64 г. и 9 месеца с 39 г. и 10 месеца стаж.

За изплащане на пенсии и добавки са отделени 13,421 млрд. евро, което представлява 11,3% от БВП и е 8,9% повече спрямо 2025 г.

Законопроектът въвежда и мерки за контрол и дигитализация – достъп на медицинските комисии до електронни досиета, механизъм за преразглеждане на ТЕЛК-решения при съмнения за фалшификации и пълно електронно обработване на болничните листове.

Опозицията реагира остро. Ваня Григорова отбеляза промени в максималния осигурителен доход между двата варианта на бюджета.

Асен Василев заяви:

„С вдигането на максималния осигурителен доход и минималната заплата вие вземате повече пари от работещите, обаче не им давате повече права“. Той подчерта, че ставките за безработица са замразени и „замразена е минималната пенсия, замразени са всички други права“.

Според Василев бюджетът има дефицит във връзката между вноски и права и предупреди: „Тази година няма да има увеличение на осигуровките, но догодина и подогодина ще има“.

„Няма да подкрепим бюджета. Стана напечено и решихте да дадете малко назад“, заключи той.

Мартин Димитров и Венко Сабрутев също се обявиха против, като Сабрутев заяви, че проектът трябва да отиде „в кошчето за боклук“. Георги Хрисимиров от „Възраждане“ критикува размера на обезщетението за безработица, а Мария Илиева от „Величие“ заяви, че липсват нужните структурни реформи.

В отговор социалният министър Борислав Гуцанов защити проекта, подчертавайки постигнатия баланс. „Не съм наивник да смятам, че опозицията ще подкрепи бюджета“, коментира той и призова да не се лобира за пенсионните стълбове. Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева увери: „Има сигурност при гарантиране на правата на осигурените лица“.