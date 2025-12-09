НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Комисията в НС одобри Бюджет 2026 на ДОО на първо четене

          0
          92
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната комисия по бюджет и финанси даде зелена светлина на първо четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Финансовата рамка, внесена от Министерския съвет, беше приета с 12 гласа „за“, 8 „против“ и нито един „въздържал се“. Това е първият бюджет на ДОО, разписан изцяло в евро, със стойност 15,259 млрд. евро. Параметрите бяха представени от управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева.

          - Реклама -

          Според заложените промени от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата става 620,20 евро, а максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще бъде 460,17 евро, а при връщане на работа родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

          За възрастните хора прогнозите сочат, че средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро – ръст от 8,5%, което надвишава повече от два пъти инфлацията, прогнозирана на 3,5%.

          Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г. Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

          От 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 346,87 евро.

          Условията за пенсиониране за трета категория труд се променят: жените ще се пенсионират на 62 г. и 6 месеца с 36 г. и 10 месеца стаж, а мъжете – на 64 г. и 9 месеца с 39 г. и 10 месеца стаж.

          За изплащане на пенсии и добавки са отделени 13,421 млрд. евро, което представлява 11,3% от БВП и е 8,9% повече спрямо 2025 г.

          Законопроектът въвежда и мерки за контрол и дигитализация – достъп на медицинските комисии до електронни досиета, механизъм за преразглеждане на ТЕЛК-решения при съмнения за фалшификации и пълно електронно обработване на болничните листове.

          Опозицията реагира остро. Ваня Григорова отбеляза промени в максималния осигурителен доход между двата варианта на бюджета.

          Асен Василев заяви:

          „С вдигането на максималния осигурителен доход и минималната заплата вие вземате повече пари от работещите, обаче не им давате повече права“. Той подчерта, че ставките за безработица са замразени и „замразена е минималната пенсия, замразени са всички други права“.

          Според Василев бюджетът има дефицит във връзката между вноски и права и предупреди: „Тази година няма да има увеличение на осигуровките, но догодина и подогодина ще има“.

          „Няма да подкрепим бюджета. Стана напечено и решихте да дадете малко назад“, заключи той.

          Мартин Димитров и Венко Сабрутев също се обявиха против, като Сабрутев заяви, че проектът трябва да отиде „в кошчето за боклук“. Георги Хрисимиров от „Възраждане“ критикува размера на обезщетението за безработица, а Мария Илиева от „Величие“ заяви, че липсват нужните структурни реформи.

          Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата“ Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата“

          В отговор социалният министър Борислав Гуцанов защити проекта, подчертавайки постигнатия баланс. „Не съм наивник да смятам, че опозицията ще подкрепи бюджета“, коментира той и призова да не се лобира за пенсионните стълбове. Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева увери: „Има сигурност при гарантиране на правата на осигурените лица“.

          Парламентарната комисия по бюджет и финанси даде зелена светлина на първо четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Финансовата рамка, внесена от Министерския съвет, беше приета с 12 гласа „за“, 8 „против“ и нито един „въздържал се“. Това е първият бюджет на ДОО, разписан изцяло в евро, със стойност 15,259 млрд. евро. Параметрите бяха представени от управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева.

          - Реклама -

          Според заложените промени от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата става 620,20 евро, а максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще бъде 460,17 евро, а при връщане на работа родителите ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

          За възрастните хора прогнозите сочат, че средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро – ръст от 8,5%, което надвишава повече от два пъти инфлацията, прогнозирана на 3,5%.

          Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г. Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г.

          От 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 346,87 евро.

          Условията за пенсиониране за трета категория труд се променят: жените ще се пенсионират на 62 г. и 6 месеца с 36 г. и 10 месеца стаж, а мъжете – на 64 г. и 9 месеца с 39 г. и 10 месеца стаж.

          За изплащане на пенсии и добавки са отделени 13,421 млрд. евро, което представлява 11,3% от БВП и е 8,9% повече спрямо 2025 г.

          Законопроектът въвежда и мерки за контрол и дигитализация – достъп на медицинските комисии до електронни досиета, механизъм за преразглеждане на ТЕЛК-решения при съмнения за фалшификации и пълно електронно обработване на болничните листове.

          Опозицията реагира остро. Ваня Григорова отбеляза промени в максималния осигурителен доход между двата варианта на бюджета.

          Асен Василев заяви:

          „С вдигането на максималния осигурителен доход и минималната заплата вие вземате повече пари от работещите, обаче не им давате повече права“. Той подчерта, че ставките за безработица са замразени и „замразена е минималната пенсия, замразени са всички други права“.

          Според Василев бюджетът има дефицит във връзката между вноски и права и предупреди: „Тази година няма да има увеличение на осигуровките, но догодина и подогодина ще има“.

          „Няма да подкрепим бюджета. Стана напечено и решихте да дадете малко назад“, заключи той.

          Мартин Димитров и Венко Сабрутев също се обявиха против, като Сабрутев заяви, че проектът трябва да отиде „в кошчето за боклук“. Георги Хрисимиров от „Възраждане“ критикува размера на обезщетението за безработица, а Мария Илиева от „Величие“ заяви, че липсват нужните структурни реформи.

          Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата“ Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата“

          В отговор социалният министър Борислав Гуцанов защити проекта, подчертавайки постигнатия баланс. „Не съм наивник да смятам, че опозицията ще подкрепи бюджета“, коментира той и призова да не се лобира за пенсионните стълбове. Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева увери: „Има сигурност при гарантиране на правата на осигурените лица“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сблъсък между Манол Пейков и Красимир Вълчев: Използват ли се родителски срещи срещу протеста?

          Никола Павлов -
          Напрежение възникна между народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Манол Пейков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Повод за...
          Политика

          Силви Кирилов: Ще има възможност за по-високи заплати на медицинските сестри в Бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Медицинските сестри са доказани професионалисти и не бива да се спекулира с техния труд, заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Коментарът му пред журналисти...
          Политика

          След остри спорове: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене в комисия

          Никола Павлов -
          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions