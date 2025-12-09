Коща: Дроновете над Дъблин по време на кацането на Зеленски са част от руски хибридни атаки

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обвини Русия, че стои зад появата на няколко неидентифицирани дрона в ирландското небе в момента, когато самолетът на украинския президент Володимир Зеленски е кацал в Дъблин на 1 декември.
Ирландската полиция потвърди, че разследва засечени дронове по време на визитата на Зеленски, а подобни наблюдения в последните месеци — особено около летища и критична инфраструктура — тревожат множество европейски страни, предаде АФП.
Коща определи случилото се като пореден пример за руски хибридни атаки:
Той допълни, че ЕС вече активно се справя с подобни заплахи и изрази пълно доверие в ирландските служби.
Руското посолство в Ирландия реагира остро, като в позиция, цитирана от в. The Irish Times, заяви, че:
„Категорично отхвърля“ твърденията за руска намеса.
Ирландският премиер Майкъл Мартин, който сподели позицията на Коща, опонира на руското твърдение:
Според изданието The Journal, дронове, наподобяващи военен тип, са били забелязани от кораб на ирландските военноморски сили в района на траекторията на президентския самолет, докато той се е приближавал към ирландския бряг. В този момент около Дъблин е била въведена зона, забранена за полети.
