      вторник, 09.12.25
          Коща: Дроновете над Дъблин по време на кацането на Зеленски са част от руски хибридни атаки

          Снимка: Clodagh Kilcoyne/PA Wire
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обвини Русия, че стои зад появата на няколко неидентифицирани дрона в ирландското небе в момента, когато самолетът на украинския президент Володимир Зеленски е кацал в Дъблин на 1 декември.

          Ирландската полиция потвърди, че разследва засечени дронове по време на визитата на Зеленски, а подобни наблюдения в последните месеци — особено около летища и критична инфраструктура — тревожат множество европейски страни, предаде АФП.

          Коща определи случилото се като пореден пример за руски хибридни атаки:

          „За съжаление, това, което се случи миналата седмица тук, в Дъблин, е още един пример за хибридните атаки от страна на Русия и за хибридните заплахи от Русия на европейска територия.“

          Той допълни, че ЕС вече активно се справя с подобни заплахи и изрази пълно доверие в ирландските служби.

          Руското посолство в Ирландия реагира остро, като в позиция, цитирана от в. The Irish Times, заяви, че:

          „Категорично отхвърля“ твърденията за руска намеса.

          Ирландският премиер Майкъл Мартин, който сподели позицията на Коща, опонира на руското твърдение:

          „Мисля, че инцидентът с дроновете се вписва… в установен модел на подобни случаи на смущения, които са се случвали и в други европейски държави.“

          Според изданието The Journal, дронове, наподобяващи военен тип, са били забелязани от кораб на ирландските военноморски сили в района на траекторията на президентския самолет, докато той се е приближавал към ирландския бряг. В този момент около Дъблин е била въведена зона, забранена за полети.

