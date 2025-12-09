КС на Босна и Херцеговина спря прилагането на спорния закон на Република Сръбска за финансиране на партиите

Конституционният съд на Босна и Херцеговина прие временна мярка, с която спира действието на новия закон в Република Сръбска (РС), забраняващ публичното финансиране на политически партии, докато не бъде взето окончателно решение. Решението е взето на извънредно заседание, предаде БГНЕС.

Спорният закон бе приет от парламента на РС като реакция на мярката на върховния представител Кристиан Шмит, който забрани финансирането на управляващите СНСД на Милорад Додик и Обединена Сръбска на Ненад Стевандич, след серия сепаратистки действия, подкопаващи институциите на БиХ.

Новите правила в РС спираха публичните средства за всички партии, но допускаха драстично увеличение на частните дарения, включително от фирми, работещи с публичния сектор – в разрез с държавния закон.

„Прилагането на оспорения закон може да застраши конституционния принцип на върховенството на закона и да доведе до неравно третиране на политическите субекти в РС“, посочва Конституционният съд.

Съдът подчерта и рисковете за нормалния политически процес, особено предвид края на бюджетната година и планирането за 2026 г. – година на общи избори.

Според институцията прилагането на закона преди окончателното решение може да причини:

„сериозни и необратими последици за политическите партии и независимите кандидати“.

Оспорването на закона бе внесено от Дарко Бабал, първи заместник-председател на Камарата на представителите на Парламентарното събрание на БиХ.

Конституционният съд уточнява, че временната мярка не предрешава какво ще бъде решението по същество.

Ключови различия между закона на БиХ и този на РС

Държавният закон позволява дарения:

– до 10 000 марки годишно от физически лица;

– до 50 000 марки от юридически лица, като забранява дарения от фирми, работещи с публичния сектор.

Новият закон на РС:

– премахва публичното финансиране;

– позволява дарения до 100 000 марки годишно;

– не включва забрана за фирми, свързани с държавни поръчки.

Опозиционни партии и НПО в РС предупредиха, че законът застрашава тяхното съществуване, оставяйки ги без достъп до публични средства и под силното влияние на частни дарители.

Окончателното решение на Конституционния съд предстои.