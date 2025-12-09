НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Икономика

          КЗК стартира производства срещу МВР, „Български пощи" и „Столичен автотранспорт"

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) инициира открити производства срещу три ключови институции и дружества – Министерството на вътрешните работи (МВР), „Български пощи“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Действията на регулатора са предприети вследствие на постъпили жалби от частни фирми, а решенията за стартиране на процедурите са официално оповестени на интернет страницата на Комисията.

          Първото производство е насочено срещу МВР и е образувано по жалба на фирма „Исубус“ ООД. Спорът касае решение за осигуряване на транспортно средство, необходимо за провеждането на практически занятия на обучаемите в Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) към Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) във Варна, част от структурата на Академията на МВР.

          Второто производство засяга „Български пощи“ ЕАД, след подадена жалба от „Ифелоус“ ООД. Оспорва се решение, свързано с услуги по управление на информацията и събитията за сигурност.

          Третото открито производство е срещу „Столичен автотранспорт“ ЕАД, по жалба на „Аутотех Груп“ ООД, насочена срещу решение за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

          Всички жалби се разглеждат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

