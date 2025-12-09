Левски пусна билетите за последния мач за 2025 г.

Левски започна продажбата на билетите за последния мач на отбора за 2025 г. На 11 декември (четвъртък) „сините“ приемат Витоша (Бистрица) в среща от 1/8-финалите за Купата на България.

СЪОБЩЕНИЕТО НА „СИНИТЕ“

Левскари,

В продажба са билетите за мача от 1/8 финалите в турнира за Купата на България срещу „Витоша“ (Бистрица). Двубоят е на 11 декември, четвъртък от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касите пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

В четвъртък, 11 декември билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

Деца до 14 години (включително) ще могат да посетят мача с „Витоша“ (Бистрица) БЕЗПЛАТНО, като условието е да имат пълнолетен придружител. Един придружител може да отговаря за до 2 деца, а запазените за целта места се намират в блок 20 на сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 36 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 12 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 18 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 12 лв.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.