НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски пусна билетите за последния мач за 2025 г.

          Пропуските вече са налични на три места

          0
          22
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски започна продажбата на билетите за последния мач на отбора за 2025 г. На 11 декември (четвъртък) „сините“ приемат Витоша (Бистрица) в среща от 1/8-финалите за Купата на България.

          - Реклама -

          СЪОБЩЕНИЕТО НА „СИНИТЕ“
          Левскари,

          В продажба са билетите за мача от 1/8 финалите в турнира за Купата на България срещу „Витоша“ (Бистрица). Двубоят е на 11 декември, четвъртък от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касите пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

          В четвъртък, 11 декември билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

          Деца до 14 години (включително) ще могат да посетят мача с „Витоша“ (Бистрица) БЕЗПЛАТНО, като условието е да имат пълнолетен придружител. Един придружител може да отговаря за до 2 деца, а запазените за целта места се намират в блок 20 на сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

          В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

          Цени на билетите:

          Сектор А, VIP: 100 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блок 1914: 36 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Б: 12 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор В: 18 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Г: 12 лв.
          Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

          Левски започна продажбата на билетите за последния мач на отбора за 2025 г. На 11 декември (четвъртък) „сините“ приемат Витоша (Бистрица) в среща от 1/8-финалите за Купата на България.

          - Реклама -

          СЪОБЩЕНИЕТО НА „СИНИТЕ“
          Левскари,

          В продажба са билетите за мача от 1/8 финалите в турнира за Купата на България срещу „Витоша“ (Бистрица). Двубоят е на 11 декември, четвъртък от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касите пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

          В четвъртък, 11 декември билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

          Деца до 14 години (включително) ще могат да посетят мача с „Витоша“ (Бистрица) БЕЗПЛАТНО, като условието е да имат пълнолетен придружител. Един придружител може да отговаря за до 2 деца, а запазените за целта места се намират в блок 20 на сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

          В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

          Цени на билетите:

          Сектор А, VIP: 100 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блок 1914: 36 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Б: 12 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор В: 18 лв.
          Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Г: 12 лв.
          Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Бала изравни Уелтън по голове за Левски

          Станимир Бакалов -
          Левски обърна специално внимание на това, че Евертон Бала изравни по голове със "синята" фланелка един от най-големите любимци на феновете в последните години...
          Спорт

          Левски със силни думи за Никола Котков

          Станимир Бакалов -
          Днес се навършват 87 години от рождението на незабравимия Никола Котков. Роден на 9 декември 1938 година в София атакуващият футболист играе за „Локомотив“...
          Футбол

          БФС каза кои рефери ще ръководят срещите от турнира за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за осминафиналите от турнира за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София в събота от 18:00...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions