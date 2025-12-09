Левски със силни думи за Никола Котков

Днес се навършват 87 години от рождението на незабравимия Никола Котков. Роден на 9 декември 1938 година в София атакуващият футболист играе за „Локомотив“ (София) (1956-1968), ЖСК „Славия“ (1969) и „Левски“ (1969-1971).

Има 322 мача и 163 гола в „А“ група (46 мача с 25 гола за „Левски“). Двукратен шампион на страната през 1964 година с „Локомотив“ и през 1970 година с „Левски“, носител на Купата на Съветската армия през 1970 и 1971 година със „сините“.

В периода 1961-1969 година 26 мача и 12 гола за националния отбор на България, за „Б“ националния тим има 10 мача и 8 гола, за младежкия има 7 мача и 5 гола, а за юношеския национален отбор има 16 мача и 8 гола. Европейски шампион за юноши през 1959 година

Участва на Световното първенство през 1966 година в Англия (играе в мача срещу Унгария). В евротурнирите има 11 мача и 10 гола (6 мача и 7 гола в КЕШ – 2 мача за „Левски“ и 4 мача със 7 гола за „Локомотив“ и 5 мача с 3 гола за „Левски“ в КНК). „Заслужил майстор на спорта“ от 1967 година.



През 1964 година е избран за Футболист № 1 на България. Невероятен нападател притежаващ ненадминат по силата си точен удар с левия крак, техничен, с точни подавания. Брилянтен изпълнител на преки свободни удари и корнери, при които неведнъж топката директно е влизала в противниковата врата.



Един от любимците на българската публика, изключителен джентълмен, отличаващ се с коректност на терена. Печели купата за индивидуално спортсменство през 1970 година. Загива на 30 юни 1971 година заедно с Георги Аспарухов в автомобилна катастрофа.



ПФК „Левски“ изразява своя дълбок поклон пред паметта на големия и незабравим Никола Котков.