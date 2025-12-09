НА ЖИВО
      вторник, 09.12.25
          Левски със силни думи за Никола Котков

          „Сините“ отбелязаха 87 години от рождението на легендарния футболист

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес се навършват 87 години от рождението на незабравимия Никола Котков. Роден на 9 декември 1938 година в София атакуващият футболист играе за „Локомотив“ (София) (1956-1968), ЖСК „Славия“ (1969) и „Левски“ (1969-1971). 

          Има 322 мача и 163 гола в „А“ група (46 мача с 25 гола за „Левски“). Двукратен шампион на страната през 1964 година с „Локомотив“ и през 1970 година с „Левски“, носител на Купата на Съветската армия през 1970 и 1971 година със „сините“. 

          В периода 1961-1969 година 26 мача и 12 гола за националния отбор на България, за „Б“ националния тим има 10 мача и 8 гола, за младежкия има 7 мача и 5 гола, а за юношеския национален отбор има 16 мача и 8 гола. Европейски шампион за юноши през 1959 година 
          Участва на Световното първенство през 1966 година в Англия (играе в мача срещу Унгария). В евротурнирите има 11 мача и 10 гола (6 мача и 7 гола в КЕШ – 2 мача за „Левски“ и 4 мача със 7 гола за „Локомотив“ и 5 мача с 3 гола за „Левски“ в КНК). „Заслужил майстор на спорта“ от 1967 година. 

          През 1964 година е избран за Футболист № 1 на България. Невероятен нападател притежаващ ненадминат по силата си точен удар с левия крак, техничен, с точни подавания. Брилянтен изпълнител на преки свободни удари и корнери, при които неведнъж топката директно е влизала в противниковата врата. 

          Един от любимците на българската публика, изключителен джентълмен, отличаващ се с коректност на терена. Печели купата за индивидуално спортсменство през 1970 година. Загива на 30 юни 1971 година заедно с Георги Аспарухов в автомобилна катастрофа. 

          ПФК „Левски“ изразява своя дълбок поклон пред паметта на големия и незабравим Никола Котков.

