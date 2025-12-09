Извънредното заседание на Комисията по здравеопазване в Народното събрание не успя да стартира. Причината за това стана липсата на необходимия брой депутати, съобщи председателят на комисията Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).
Основна точка в дневния ред беше разглеждането на ключови финансови рамки, включително законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.
Според него невъзможността да се осигури кворум заради отсъствието на само един човек не е случайна, а е резултат на „нарочно създадена организация“.
Костадин Ангелов подчерта, че водеща по трите обсъждани законопроекта – за държавния бюджет, за бюджета на НЗОК и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. – е Комисията по бюджет и финанси, която по думите му заседава в същия момент.
„Надявам се в оставащите дни до края на годината разумът да надделее и да не поставим под риск две от най-важните системи – системата на българското здравеопазване и социалната система. Няма да има заседание на Комисията по здравеопазване“, заяви в заключение председателят и разпусна присъстващите представители на съсловни организации и държавни институции.
Впоследствие пред журналисти Ангелов обвини политическите си опоненти в деструктивно поведение.
Избори не само оставка да видиме на края кво ше излезе!!!
В сряда от 17:00 часа, на стълбите пред БНБ, всички на протест срещу антибългарското правителство на мафията!
В Парламента ще се гледа вот на недоверие и всички управляващи ще бъдат събрани на едно място. Нека не ги оставяме да избягат от народния гняв!
#ОСТАВКА