      вторник, 09.12.25
          Липса на кворум провали заседанието на здравната комисия за бюджета на НЗОК

          Снимка: БГНЕС
          Извънредното заседание на Комисията по здравеопазване в Народното събрание не успя да стартира. Причината за това стана липсата на необходимия брой депутати, съобщи председателят на комисията Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

          Основна точка в дневния ред беше разглеждането на ключови финансови рамки, включително законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

          „Имаме десет присъстващи народни представители, трябват ни 11“, поясни Ангелов.

          Според него невъзможността да се осигури кворум заради отсъствието на само един човек не е случайна, а е резултат на „нарочно създадена организация“.

          Костадин Ангелов подчерта, че водеща по трите обсъждани законопроекта – за държавния бюджет, за бюджета на НЗОК и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. – е Комисията по бюджет и финанси, която по думите му заседава в същия момент.

          „Надявам се в оставащите дни до края на годината разумът да надделее и да не поставим под риск две от най-важните системи – системата на българското здравеопазване и социалната система. Няма да има заседание на Комисията по здравеопазване“, заяви в заключение председателят и разпусна присъстващите представители на съсловни организации и държавни институции.

          Впоследствие пред журналисти Ангелов обвини политическите си опоненти в деструктивно поведение.

          „Това, което се случи, е една организация за липса на кворум на Комисията по здравеопазване, видяхте представителите на ‘Продължаваме промяната–Демократична България’, които една част бяха в залата, друга при медиите и даваха интервюта“, коментира той ситуацията.

          2. В сряда от 17:00 часа, на стълбите пред БНБ, всички на протест срещу антибългарското правителство на мафията!

            В Парламента ще се гледа вот на недоверие и всички управляващи ще бъдат събрани на едно място. Нека не ги оставяме да избягат от народния гняв!

            #ОСТАВКА

