Литва обяви извънредно положение заради балони от Беларус

Правителството на Литва обяви извънредно положение в страната поради метеорологични балони, пристигащи от Беларус, съобщава LRT (Литовско радио и телевизия).
Текстът на законопроекта беше прочетен от министъра на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович на заседание, проведено чрез видеовръзка. Нямаше възражения от членовете на правителството и литовският премиер Инга Ругинене обяви законопроекта за приет.
В резолюцията се посочва, че „поради балони с горещ въздух от съседна Беларус, превозващи контрабанда и представляващи заплаха за националните интереси на сигурността на Литва, се обявява извънредно положение в цялата страна“.
Какво ли би станало от страна на Беларус да се надупат към литвА и пръднат?! Крахът ще е пълен.🤭
По- тъпа нация от тази,не съм срещала по света!
Възможно ли е да се управлява държава от откровени тъпаци, мислех, че е само при нас.
Аааа, балоните са си на техните контрабандисти. Прекарват основно цигари и алкохол. В Беларус са безумно евтини, то не само това е евтино, ама … дълга тема.
Параноидна шизофрения
Тези пък са такива кретени