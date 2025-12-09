НА ЖИВО
          Литва обяви извънредно положение заради балони от Беларус

          Литва
          Литва
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Литва обяви извънредно положение в страната поради метеорологични балони, пристигащи от Беларус, съобщава LRT (Литовско радио и телевизия).

          - Реклама -

          Текстът на законопроекта беше прочетен от министъра на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович на заседание, проведено чрез видеовръзка. Нямаше възражения от членовете на правителството и литовският премиер Инга Ругинене обяви законопроекта за приет.

          В резолюцията се посочва, че „поради балони с горещ въздух от съседна Беларус, превозващи контрабанда и представляващи заплаха за националните интереси на сигурността на Литва, се обявява извънредно положение в цялата страна“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп за Европа: Загниваща група страни със слаби лидери

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди Европа, наричайки я „загниваща“ група държави, водена от „слаби лидери“. Той направи това изявление в интервю пред POLITICO. Американският...
          Война

          Украински военен разкри тайната на снабдяването на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са способни да доставят боеприпаси, храна и основни стоки на войските, държащи позиции срещу руската армия в Покровск. Това...
          Война

          Тръмп: Зеленски не е чел плана за мир, време е Украйна да проведе избори

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи редица интересни изявления в интервю пред Politico. По думите му, досега украинският държавен глава Володимир Зеленски не е...

          6 КОМЕНТАРА

          1. Какво ли би станало от страна на Беларус да се надупат към литвА и пръднат?! Крахът ще е пълен.🤭

          3. Възможно ли е да се управлява държава от откровени тъпаци, мислех, че е само при нас.

          4. Аааа, балоните са си на техните контрабандисти. Прекарват основно цигари и алкохол. В Беларус са безумно евтини, то не само това е евтино, ама … дълга тема.

