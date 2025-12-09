Литва обяви извънредно положение заради балони от Беларус

Правителството на Литва обяви извънредно положение в страната поради метеорологични балони, пристигащи от Беларус, съобщава LRT (Литовско радио и телевизия).

Текстът на законопроекта беше прочетен от министъра на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович на заседание, проведено чрез видеовръзка. Нямаше възражения от членовете на правителството и литовският премиер Инга Ругинене обяви законопроекта за приет.

В резолюцията се посочва, че „поради балони с горещ въздух от съседна Беларус, превозващи контрабанда и представляващи заплаха за националните интереси на сигурността на Литва, се обявява извънредно положение в цялата страна“.