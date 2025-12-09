Манчестър Юнайтед счупи от бой слабак

Манчестър Юнайтед разгроми Уулвърхемптън с 4:1 като гост в последен мач от 15-ия кръг на Висшата лига.

Капитанът на „червените дяволи“ Бруно Фернандеш откри резултата в 25-ата минута след пас на Матеуш Куня.

Жан-Рикньор Белгард обаче изравни във втората минута от добавеното време на първата част, като технично засече центриране на Давид Мьолер Волфе отляво – 1:1.

Брайън Мбемо даде нова преднина на гостите в 51-ата минута, след като беше изведен на празна врата от Диого Дало.

Мейсън Маунт вкара за 1:3 в 63-ата минута, за да успокои своя мениджър Аморим. Вездесъщият Фернандеш фиксира крайния резултат от дузпа в 82-ата минута.

„Вълците“ са последни със скромния актив от само две точки. Юнайтед е шести в таблицата с 25 т. С толкова е и петият Челси, но головата разлика на „сините“ е по-добра.