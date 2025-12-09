Мария Корина Мачадо няма да живее в изгнание, увериха нейни сътрудници

Нобеловата лауреатка за мир от Венецуела Мария Корина Мачадо, чиято настояща локация остава неизвестна, не планира да напуска страната и да заживее в изгнание, предаде АФП.

Във видео, разпространено в социалните мрежи ден преди церемонията по връчването на Нобеловите награди в Осло, бившият мениджър на кампанията ѝ Магали Меда подчерта:

„Няма никаква вероятност Мария Корина да не се върне и да остане в изгнание.“

Изявлението идва на фона на засилен натиск срещу опозицията във Венецуела и липса на публична информация за местонахождението на Мачадо след последните политически сътресения в страната.