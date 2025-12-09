Mash: Руските войски контролират изцяло Северск, казаци са влезнали сред първите в града

Северск в Донецка област е под пълния контрол на руските войски, а украинските части почти напълно са напуснали града, съобщи Telegram каналът Mash. Казашките части са били сред първите, влезли в града.

Бойци от 6-та и 7-ма казашки бригади съобщиха, че са сред първите, които са влезли в града. В резултат на операцията казашките части успяха са успели да неутрализират елитната 81-ва отделна аеромобилна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Украинските войски вече почти напълно са напуснали Северск, оставяйки само малки групи, укрити в мазета и сгради. Руските войски в момента провеждат операция по прочистване в града.