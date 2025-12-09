НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Мащабна акция на отряд „Кобра“ в София: Разследват финансирането на протестите от 1 декември

          6
          435
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Масирана полицейска операция се провежда днес на територията на столицата, като действията на органите на реда са фокусирани върху разкриването на схеми за незаконно финансиране на протестите от 1 декември. Екипи на специализирания отряд „Кобра“ извършват щателни проверки в квартал „Люлин“, като акцентът е поставен върху района на кооперативния пазар и други ключови локации в София.

          - Реклама -

          По информация на агенция ПИК, разследващите са насочили вниманието си към офиси за бързи кредити, заложни къщи и различни помещения, за които съществуват съмнения, че са функционирали като канали за осигуряване на финансови средства за организиране на протестните действия. Паралелно с действията в „Люлин“, полицейски акции текат и в столичните квартали „Надежда“, „Обеля“, „Младост“ и „Дружба“.

          Източници на медията съобщават за задържани лица от криминалния контингент, като част от арестуваните са познати на полицията с предишни свои регистрации.

          Активността на органите на реда е в пряка връзка със събитията от 1 декември. Тогава демонстрацията стартира мирно, но след 22:00 ч. напрежението ескалира сериозно. Стигна се до хвърляне на предмети, палежи на контейнери и нанасяне на материални щети върху партийни офиси, което принуди полицията да използва лютив спрей. В хода на безредиците бяха задържани десетки провокатори, някои от които с дълго криминално досие.

          На следващия ден след ескалацията – 2 декември, правителството взе решение да оттегли проекта за Бюджет 2026, с което удовлетвори основното искане на протестиращите граждани.

          Масирана полицейска операция се провежда днес на територията на столицата, като действията на органите на реда са фокусирани върху разкриването на схеми за незаконно финансиране на протестите от 1 декември. Екипи на специализирания отряд „Кобра“ извършват щателни проверки в квартал „Люлин“, като акцентът е поставен върху района на кооперативния пазар и други ключови локации в София.

          - Реклама -

          По информация на агенция ПИК, разследващите са насочили вниманието си към офиси за бързи кредити, заложни къщи и различни помещения, за които съществуват съмнения, че са функционирали като канали за осигуряване на финансови средства за организиране на протестните действия. Паралелно с действията в „Люлин“, полицейски акции текат и в столичните квартали „Надежда“, „Обеля“, „Младост“ и „Дружба“.

          Източници на медията съобщават за задържани лица от криминалния контингент, като част от арестуваните са познати на полицията с предишни свои регистрации.

          Активността на органите на реда е в пряка връзка със събитията от 1 декември. Тогава демонстрацията стартира мирно, но след 22:00 ч. напрежението ескалира сериозно. Стигна се до хвърляне на предмети, палежи на контейнери и нанасяне на материални щети върху партийни офиси, което принуди полицията да използва лютив спрей. В хода на безредиците бяха задържани десетки провокатори, някои от които с дълго криминално досие.

          На следващия ден след ескалацията – 2 декември, правителството взе решение да оттегли проекта за Бюджет 2026, с което удовлетвори основното искане на протестиращите граждани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Ние сме на работа тук“: Объркани послания и признания белязаха протеста на „ДПС-Ново начало“ във Враца

          Владимир Висоцки -
          Репортаж на журналиста от ТВ Евроком Златина Петкова и операторът Мирослав Цонев разкри любопитни детайли от провелия се във Враца протест, организиран от „ДПС-Ново...
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Бюджет 2026 е приет на първо четене в парламентарната комисия

          Никола Павлов -
          Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене проекта за Държавен бюджет за 2026 година. Ресорната комисия одобри също така...
          Икономика

          КЗК стартира производства срещу МВР, „Български пощи“ и „Столичен автотранспорт“

          Никола Павлов -
          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) инициира открити производства срещу три ключови институции и дружества – Министерството на вътрешните работи (МВР), „Български пощи“ ЕАД...

          6 КОМЕНТАРА

          2. Ало полиция ли сте кобра ли сте, вижте кой организира протестите с афтобуси на дпс, публично го правят а вие следите като ощипани путета

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions