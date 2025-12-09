Масирана полицейска операция се провежда днес на територията на столицата, като действията на органите на реда са фокусирани върху разкриването на схеми за незаконно финансиране на протестите от 1 декември. Екипи на специализирания отряд „Кобра“ извършват щателни проверки в квартал „Люлин“, като акцентът е поставен върху района на кооперативния пазар и други ключови локации в София.
По информация на агенция ПИК, разследващите са насочили вниманието си към офиси за бързи кредити, заложни къщи и различни помещения, за които съществуват съмнения, че са функционирали като канали за осигуряване на финансови средства за организиране на протестните действия. Паралелно с действията в „Люлин“, полицейски акции текат и в столичните квартали „Надежда“, „Обеля“, „Младост“ и „Дружба“.
Източници на медията съобщават за задържани лица от криминалния контингент, като част от арестуваните са познати на полицията с предишни свои регистрации.
Активността на органите на реда е в пряка връзка със събитията от 1 декември. Тогава демонстрацията стартира мирно, но след 22:00 ч. напрежението ескалира сериозно. Стигна се до хвърляне на предмети, палежи на контейнери и нанасяне на материални щети върху партийни офиси, което принуди полицията да използва лютив спрей. В хода на безредиците бяха задържани десетки провокатори, някои от които с дълго криминално досие.
На следващия ден след ескалацията – 2 декември, правителството взе решение да оттегли проекта за Бюджет 2026, с което удовлетвори основното искане на протестиращите граждани.
А на контрапроцеса, кога????
Ало полиция ли сте кобра ли сте, вижте кой организира протестите с афтобуси на дпс, публично го правят а вие следите като ощипани путета
И двете хапят определени лица !
Чакаме анаконда
Защо се хабят,да посетят шиши
Iren Dimitrova, нива не се досещаш, че те се хабят, за да не посещават Шиши.