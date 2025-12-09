Мерц: Русия се опитва да повлияе на изборите в Армения чрез „дезинформация и саботаж“

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за риск от руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения през 2025 г., заявявайки, че Москва активно работи срещу сближаването между Ереван и Европейския съюз.
На пресконференция в Берлин, където прие арменския премиер Никол Пашинян, Мерц подчерта, че опитите за намеса в демократични процеси вече се превръщат в рутина:
Канцлерът обвини Русия, че:
„се опитва да уплаши избирателите в Армения“,
„разпространява неистини за целите и ценностите на ЕС“,
използва „дезинформация и саботаж“ като инструменти на влияние.
Армения – все по-далеч от Москва, все по-близо до ЕС
През март арменският парламент гласува решение за кандидатстване за членство в ЕС, което отбеляза най-значимото геополитическо отдалечаване на страната от Русия от десетилетия.
Пашинян заяви, че Армения вече е преминала през избори „в много трудни обстоятелства“ през 2021 г. и че страната разполага с опит в борбата с дезинформация:
Контекст: растящо напрежение и западни предупреждения
След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. европейските служби за сигурност регистрират:
саботажи,
кибератаки,
операции с дронове,
координирани кампании за онлайн дезинформация,
които според тях имат руски произход.
„Исторически шанс“ за Армения
Мерц насърчи Ереван да продължи европейския си курс:
В същото време предупреди, че страната ще трябва да изпълни критериите от Копенхаген и редица други условия, за да се присъедини към ЕС.
През август Армения и Азербайджан постигнаха принципна договореност за мир след десетилетия конфликт – споразумение, посредничено от САЩ, което също се разглежда като част от геополитическото отдалечаване на Ереван от Москва.
