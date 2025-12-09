НА ЖИВО
          Европа

          Мерц: Русия се опитва да повлияе на изборите в Армения чрез „дезинформация и саботаж“

          Красимир Попов
          Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за риск от руска намеса в предстоящите парламентарни избори в Армения през 2025 г., заявявайки, че Москва активно работи срещу сближаването между Ереван и Европейския съюз.

          На пресконференция в Берлин, където прие арменския премиер Никол Пашинян, Мерц подчерта, че опитите за намеса в демократични процеси вече се превръщат в рутина:

          „Стана тревожна нормалност изборите да бъдат атакувани от враговете на демокрацията.“

          Канцлерът обвини Русия, че:

          • „се опитва да уплаши избирателите в Армения“,
          • „разпространява неистини за целите и ценностите на ЕС“,
          • използва „дезинформация и саботаж“ като инструменти на влияние.

          „Русия се опитва да дестабилизира не само Европа чрез хибридни средства, но и Армения.“

          Армения – все по-далеч от Москва, все по-близо до ЕС

          През март арменският парламент гласува решение за кандидатстване за членство в ЕС, което отбеляза най-значимото геополитическо отдалечаване на страната от Русия от десетилетия.

          Пашинян заяви, че Армения вече е преминала през избори „в много трудни обстоятелства“ през 2021 г. и че страната разполага с опит в борбата с дезинформация:

          „Имаме опит с дезинформацията.“

          Контекст: растящо напрежение и западни предупреждения

          След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. европейските служби за сигурност регистрират:

          • саботажи,
          • кибератаки,
          • операции с дронове,
          • координирани кампании за онлайн дезинформация,

          които според тях имат руски произход.

          „Исторически шанс“ за Армения

          Мерц насърчи Ереван да продължи европейския си курс:

          „Сега Армения има историческа възможност да поеме по пътя към Европа.“

          В същото време предупреди, че страната ще трябва да изпълни критериите от Копенхаген и редица други условия, за да се присъедини към ЕС.

          През август Армения и Азербайджан постигнаха принципна договореност за мир след десетилетия конфликт – споразумение, посредничено от САЩ, което също се разглежда като част от геополитическото отдалечаване на Ереван от Москва.

