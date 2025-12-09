Ключови промени в нормативната уредба на сектор „Земеделие“ са на финалната права преди официалното им разглеждане. Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обяви, че текстовете на Закона за браншовите организации, Закона за кооперациите, както и Закона за собствеността и ползването на земеделски земи са напълно готови. Проектите вече са преминали през съгласуване с бранша и междуведомствен контрол, а следващата стъпка е общественото обсъждане.

Министърът изрази разочарование от незадоволителната активност на сектора по време на предварителните консултации.

„Дадохме повече от месец на представителните браншови организации… интересът към нас беше почти нулев“, посочи Тахов, отбелязвайки същата пасивност и относно темата за сдружаването.

В контекста на бъдещата Обща селскостопанска политика след 2027 г., Тахов подчерта, че Европейската комисия планира фундаментална промяна във философията и критериите за подпомагане. Получаването на субсидии ще бъде обвързано с фактори, които излизат извън рамките на традиционното земеделие. Министърът беше категоричен, че изравняване на плащанията с тези на западноевропейските фермери не се предвижда в настоящите текстове.

Силен акцент беше поставен и върху социалната инициатива „Магазин за хората“, която започва следващата седмица в над 70 обекта в Пловдивско. Там ще се предлагат 45 продукта от малката потребителска кошница. Плановете предвиждат разширяване на продуктовата гама, като водещ критерий при избора на производители е осигуряване на възможно най-ниска цена при добро качество.

По отношение на хидромелиорациите, Тахов отчете пълна усвояемост на европейските средства за последните две години и обяви, че предстои подписване на нови договори за инфраструктура към „Напоителни системи“. Министърът изрази надежда, че Бюджет 2026 ще включи целеви буфери за напояването.