Нидерландски съд блокира активи на оператора на „Турски поток“ заради искове, свързани с Крим

Окръжният съд в Амстердам е замразил активи на оператора на газопровода „Турски поток“ – South Stream Transport, след искове, подадени от украински предприятия за компенсации във връзка с анексията на Крим през 2014 г., съобщават руски медии.

Украинската енергийна компания „ДТЕК Крименерго“, собственост на Ринат Ахметов, настоява за обезщетение в редица международни съдилища, след като руските власти конфискуваха нейните активи на полуострова.

През ноември 2023 г. арбитражният съд в Хага постанови Русия да изплати на ДТЕК 208 млн. долара плюс лихви и съдебни разходи. Москва обжалва решението, което в момента се разглежда от апелативния съд в Нидерландия.

Според „Ведомости“ съдът в Амстердам е разпоредил още през юли да бъдат запорирани активите на South Stream Transport в рамките на процедурата по изпълнение на решението в полза на ДТЕК. Стойността на блокираните активи не е оповестена.

Украинската страна аргументира искането си с това, че операторът на „Турски поток“ е тясно свързан с „Газпром“, който притежава контролния пакет в компанията. От South Stream Transport обаче обжалват мярката, настоявайки, че дружеството функционира независимо от руската държава.

Случаят е част от по-широка серия юридически действия, предприети от украински компании с цел възстановяване на щети от загубени активи в Крим след анексията на полуострова.