НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 09.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Нидерландски съд блокира активи на оператора на „Турски поток“ заради искове, свързани с Крим

          0
          342
          Снимка: Уикипедия
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Окръжният съд в Амстердам е замразил активи на оператора на газопровода „Турски поток“ – South Stream Transport, след искове, подадени от украински предприятия за компенсации във връзка с анексията на Крим през 2014 г., съобщават руски медии.

          - Реклама -

          Украинската енергийна компания „ДТЕК Крименерго“, собственост на Ринат Ахметов, настоява за обезщетение в редица международни съдилища, след като руските власти конфискуваха нейните активи на полуострова.

          През ноември 2023 г. арбитражният съд в Хага постанови Русия да изплати на ДТЕК 208 млн. долара плюс лихви и съдебни разходи. Москва обжалва решението, което в момента се разглежда от апелативния съд в Нидерландия.

          Според „Ведомости“ съдът в Амстердам е разпоредил още през юли да бъдат запорирани активите на South Stream Transport в рамките на процедурата по изпълнение на решението в полза на ДТЕК. Стойността на блокираните активи не е оповестена.

          Украинската страна аргументира искането си с това, че операторът на „Турски поток“ е тясно свързан с „Газпром“, който притежава контролния пакет в компанията. От South Stream Transport обаче обжалват мярката, настоявайки, че дружеството функционира независимо от руската държава.

          Случаят е част от по-широка серия юридически действия, предприети от украински компании с цел възстановяване на щети от загубени активи в Крим след анексията на полуострова.

          Окръжният съд в Амстердам е замразил активи на оператора на газопровода „Турски поток“ – South Stream Transport, след искове, подадени от украински предприятия за компенсации във връзка с анексията на Крим през 2014 г., съобщават руски медии.

          - Реклама -

          Украинската енергийна компания „ДТЕК Крименерго“, собственост на Ринат Ахметов, настоява за обезщетение в редица международни съдилища, след като руските власти конфискуваха нейните активи на полуострова.

          През ноември 2023 г. арбитражният съд в Хага постанови Русия да изплати на ДТЕК 208 млн. долара плюс лихви и съдебни разходи. Москва обжалва решението, което в момента се разглежда от апелативния съд в Нидерландия.

          Според „Ведомости“ съдът в Амстердам е разпоредил още през юли да бъдат запорирани активите на South Stream Transport в рамките на процедурата по изпълнение на решението в полза на ДТЕК. Стойността на блокираните активи не е оповестена.

          Украинската страна аргументира искането си с това, че операторът на „Турски поток“ е тясно свързан с „Газпром“, който притежава контролния пакет в компанията. От South Stream Transport обаче обжалват мярката, настоявайки, че дружеството функционира независимо от руската държава.

          Случаят е част от по-широка серия юридически действия, предприети от украински компании с цел възстановяване на щети от загубени активи в Крим след анексията на полуострова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

          Никола Павлов -
          Българската гайда и майсторството на гайдарското свирене официално вече са признати като част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Новината беше съобщена чрез...
          Инциденти

          Жертвите на пожара в Хонконг станаха 160

          Георги Петров -
          Броят на загиналите при най-тежкия пожар в Хонконг от десетилетия достигна 160 души, след като съдебна експертиза идентифицира още една жертва, съобщи полицията. Шестима...
          Политика

          САЩ и България обсъдиха отпадането на визите и сигурността в Черно море

          Никола Павлов -
          Премахването на изискването за американски визи за български граждани остава дългосрочен национален ангажимент и основен приоритет за страната. Тази позиция беше потвърдена по време...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions