      вторник, 09.12.25
          Политика

          Нов протест в София в сряда на фона на ескалация между опозиция и власт

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          За сряда вечер е насрочен нов опозиционен протест в центъра на София, съобщи репортер на БГНЕС. Демонстрацията идва след бурните събития около проектобюджета за 2026 г. и масовите протести от 1 декември в цялата страна.

          На 1 декември хиляди протестираха в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Смолян, Сливен, Стара Загора и други градове. Исканията бяха насочени към оттегляне на проектобюджета и изготвяне на нова план-сметка. Протестът започна мирно, но приключи с тежки вандалски прояви.
          По време на демонстрацията върху сградата на Министерския съвет бе прожектиран надписът „Оставка“, а Кирил Петков призова множеството да се насочи към централите на ДПС–Ново начало и ГЕРБ.

          След края на основния протест групи от демонстранти нанесоха щети пред централата на ДПС–Ново начало, където се стигна до сблъсъци, хвърляне на камъни, подпалени контейнери и унищожен полицейски бус.
          Малко преди полунощ бе опожарен и разграбен офисът на ГЕРБ на бул. „Дондуков“.

          Арестувани бяха 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар.
          Съдът остави за постоянно в ареста петима от задържаните – Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев – за които има доказателства, че са хвърляли бомбички, бутилки и други предмети по полицията.

          Правителството оттегли бюджета, но политическото напрежение остава

          Ден след протестите кабинетът оттегли проектобюджета за 2026 г., както и бюджетите на НЗОК и ДОО.
          Вътрешният министър Даниел Митов отчете щети за над 120 000 лв., причинени от „организирани агитки“.

          От проектобюджета отпадат ключови спорни мерки:

          • приватизацията на рафинерията „Лукойл“;
          • отдаването на Тотото на 15-годишна концесия;
          • въвеждането на СУПТО;
          • промяната в данък дивидент;
          • увеличаването на осигурителните вноски.

          Запазени са социалните плащания, а автоматичното индексиране на заплатите отпада.

          Теменужка Петкова проведе серия от срещи със синдикати и работодатели. След постигнат консенсус тристранният съвет одобри новия вариант на бюджета.

          Опозицията: „Бюджетът е за кошчето“

          Въпреки корекциите ПП–ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков.
          Асен Василев обяви:

          „Този бюджет е за кошчето… Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете.“

          Премиерът заяви, че няма да подаде оставка, особено „на прага на еврозоната“, и че ще участва в дебата по вота.

          Очаква се дебатите да бъдат съпроводени с нови масови протести, организирани от ПП–ДБ.

          Протести в подкрепа на правителството

          Във вторник вечер симпатизанти на ДПС–Ново начало организираха демонстрации в редица градове с кметове от движението, за да изразят подкрепа за кабинета.
          В София подобен протест не се проведе.

          Сряда вечер се очертава като ключов момент, който може да определи политическата траектория през следващите седмици – с очаквани нови протести, горещи дебати в парламента и засилващо се противопоставяне между правителството и опозицията.

          

          
          
          

