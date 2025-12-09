Нов протест в София в сряда на фона на ескалация между опозиция и власт

За сряда вечер е насрочен нов опозиционен протест в центъра на София, съобщи репортер на БГНЕС. Демонстрацията идва след бурните събития около проектобюджета за 2026 г. и масовите протести от 1 декември в цялата страна.

На 1 декември хиляди протестираха в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Смолян, Сливен, Стара Загора и други градове. Исканията бяха насочени към оттегляне на проектобюджета и изготвяне на нова план-сметка. Протестът започна мирно, но приключи с тежки вандалски прояви.

По време на демонстрацията върху сградата на Министерския съвет бе прожектиран надписът „Оставка“, а Кирил Петков призова множеството да се насочи към централите на ДПС–Ново начало и ГЕРБ.

След края на основния протест групи от демонстранти нанесоха щети пред централата на ДПС–Ново начало, където се стигна до сблъсъци, хвърляне на камъни, подпалени контейнери и унищожен полицейски бус.

Малко преди полунощ бе опожарен и разграбен офисът на ГЕРБ на бул. „Дондуков“.

Арестувани бяха 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар.

Съдът остави за постоянно в ареста петима от задържаните – Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев – за които има доказателства, че са хвърляли бомбички, бутилки и други предмети по полицията.

Правителството оттегли бюджета, но политическото напрежение остава

Ден след протестите кабинетът оттегли проектобюджета за 2026 г., както и бюджетите на НЗОК и ДОО.

Вътрешният министър Даниел Митов отчете щети за над 120 000 лв., причинени от „организирани агитки“.

От проектобюджета отпадат ключови спорни мерки:

приватизацията на рафинерията „Лукойл“;

отдаването на Тотото на 15-годишна концесия;

въвеждането на СУПТО;

промяната в данък дивидент;

увеличаването на осигурителните вноски.

Запазени са социалните плащания, а автоматичното индексиране на заплатите отпада.

Теменужка Петкова проведе серия от срещи със синдикати и работодатели. След постигнат консенсус тристранният съвет одобри новия вариант на бюджета.

Опозицията: „Бюджетът е за кошчето“

Въпреки корекциите ПП–ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков.

Асен Василев обяви:

„Този бюджет е за кошчето… Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете.“

Премиерът заяви, че няма да подаде оставка, особено „на прага на еврозоната“, и че ще участва в дебата по вота.

Очаква се дебатите да бъдат съпроводени с нови масови протести, организирани от ПП–ДБ.

Протести в подкрепа на правителството

Във вторник вечер симпатизанти на ДПС–Ново начало организираха демонстрации в редица градове с кметове от движението, за да изразят подкрепа за кабинета.

В София подобен протест не се проведе.

Сряда вечер се очертава като ключов момент, който може да определи политическата траектория през следващите седмици – с очаквани нови протести, горещи дебати в парламента и засилващо се противопоставяне между правителството и опозицията.