Нов протест в София в сряда на фона на ескалация между опозиция и власт

За сряда вечер е насрочен нов опозиционен протест в центъра на София, съобщи репортер на БГНЕС. Демонстрацията идва след бурните събития около проектобюджета за 2026 г. и масовите протести от 1 декември в цялата страна.
На 1 декември хиляди протестираха в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Смолян, Сливен, Стара Загора и други градове. Исканията бяха насочени към оттегляне на проектобюджета и изготвяне на нова план-сметка. Протестът започна мирно, но приключи с тежки вандалски прояви.
По време на демонстрацията върху сградата на Министерския съвет бе прожектиран надписът „Оставка“, а Кирил Петков призова множеството да се насочи към централите на ДПС–Ново начало и ГЕРБ.
След края на основния протест групи от демонстранти нанесоха щети пред централата на ДПС–Ново начало, където се стигна до сблъсъци, хвърляне на камъни, подпалени контейнери и унищожен полицейски бус.
Малко преди полунощ бе опожарен и разграбен офисът на ГЕРБ на бул. „Дондуков“.
Арестувани бяха 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар.
Съдът остави за постоянно в ареста петима от задържаните – Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев – за които има доказателства, че са хвърляли бомбички, бутилки и други предмети по полицията.
Правителството оттегли бюджета, но политическото напрежение остава
Ден след протестите кабинетът оттегли проектобюджета за 2026 г., както и бюджетите на НЗОК и ДОО.
Вътрешният министър Даниел Митов отчете щети за над 120 000 лв., причинени от „организирани агитки“.
От проектобюджета отпадат ключови спорни мерки:
- приватизацията на рафинерията „Лукойл“;
- отдаването на Тотото на 15-годишна концесия;
- въвеждането на СУПТО;
- промяната в данък дивидент;
- увеличаването на осигурителните вноски.
Запазени са социалните плащания, а автоматичното индексиране на заплатите отпада.
Теменужка Петкова проведе серия от срещи със синдикати и работодатели. След постигнат консенсус тристранният съвет одобри новия вариант на бюджета.
Опозицията: „Бюджетът е за кошчето“
Въпреки корекциите ПП–ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков.
Асен Василев обяви:
„Този бюджет е за кошчето… Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете.“
Премиерът заяви, че няма да подаде оставка, особено „на прага на еврозоната“, и че ще участва в дебата по вота.
Очаква се дебатите да бъдат съпроводени с нови масови протести, организирани от ПП–ДБ.
Протести в подкрепа на правителството
Във вторник вечер симпатизанти на ДПС–Ново начало организираха демонстрации в редица градове с кметове от движението, за да изразят подкрепа за кабинета.
В София подобен протест не се проведе.
Сряда вечер се очертава като ключов момент, който може да определи политическата траектория през следващите седмици – с очаквани нови протести, горещи дебати в парламента и засилващо се противопоставяне между правителството и опозицията.
УТРОТО Е ПО – МЪДРО ОТ ВЕЧЕРТА!
Нов протест в София в сряда на фона на ескалация между опозиция и власт!
Плашат Ни с отряд „Кобра“! Гадове престъпни!!!! Има команда: Внимание! Постави! Ножа!!! НААА А… !!! НОООООЖЖЖ….!!!!