Нулево реми в дербито на Северозапада

Ботев (Враца) и Монтана завършиха при бледо 0:0 в последен двубой от 19-и кръг на efbet Лига.



Дербито на Северозапада изобщо не задоволи очакванията и предложи много малко емоции на премръзналите зрители по трибуните на стадион „Христо Ботев“.

В самото начало на двубоя врачани пропуснаха да поведат в резултата чрез Кристиян Малинов и Радослав Цонев.

В 25-ата минута монтанци опитаха да отвърнат чрез удар от разстояние на Соломон Джеймс, но вратарят Любомир Василев се намеси.

В 36-ата минута Радослав Цонев центрира от корнер, но ударът с глава на Мартин Петков срещна гредата.

По-интересните моменти в двубоя бяха след почивката. В 52-ата минута Малинов шутира неточно, а четири минути по-късно Милен Стоев нямаше късмет да открие резултата след удар с глава.

В 64-ата и 69-ата минута Иван Коконов също не успя да се разпише във вратата на домакините, които останаха с човек повече на терена. В 70-ата минута Важебах Сакор извърши нарушение срещу Цонев и получи втори жълт и съответно червен картон.

Девет минути след това Владислав Найденов центрира към наказателното поле, където Иван Горанов подаде за Мартин Смоленски, а той прати топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради засада.

Врачани остават на девето място в класирането с 25 точки след второто нулево равенство между двата отбора през сезона, докато Монтана е на 15-та позиция с 15 точки.