      вторник, 09.12.25
          Европа
Правосъдие

          Обвинение срещу трима за „терористична атака“ срещу жизненоважен водопровод в Косово

          Косовският премиер Албин Курти на мястото на експлозията, която повреди канала Ибър-Лепенц. Снимка: Албин Курти/Facebook.
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Трима души – сред тях предполагаем полковник от сръбското военно разузнаване – бяха официално обвинени за „терористична“ атака срещу ключовия водопроводен канал Ибер–Лепенк, съобщи Специалната прокуратура на Косово.

          Експлозията от ноември 2024 г., извършена в района на Зубин поток, повреди сериозно инфраструктура, която е от критично значение за водоснабдяването и енергийната система на страната. Инцидентът се случи в период на особено изострени отношения между Прищина и Белград, който продължава да не признава независимостта на Косово.

          Според обвинението тримата заподозрени – идентифицирани само с инициали – са действали „заедно с още неизвестни лица“ и са поставили около 20 кг ТНТ в бетонната конструкция на канала.

          „Бетонната конструкция на канала е била сериозно повредена“, заяви прокуратурата и уточни, че разследването е проведено в тясно сътрудничество с европейски партньори.

          Каналът Ибер–Лепенк доставя питейна вода за няколко населени места и захранва охладителните системи на две топлоелектрически централи, които произвеждат над 90% от електроенергията в Косово. Поради това властите определят съоръжението като „основна инфраструктура“.

          След атаката премиерът Албин Курти незабавно обвини Сърбия, наричайки инцидента „терористична атака“. Белград категорично отрече участие.

          Случаят избухна на фона на продължаващи операции на косовското правителство за закриване на паралелни институции, финансирани от Сърбия, в северните, предимно сръбски райони на страната – ход, който допълнително засили напрежението.

