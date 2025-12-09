Обвинение срещу трима за „терористична атака“ срещу жизненоважен водопровод в Косово

Трима души – сред тях предполагаем полковник от сръбското военно разузнаване – бяха официално обвинени за „терористична“ атака срещу ключовия водопроводен канал Ибер–Лепенк, съобщи Специалната прокуратура на Косово.
Експлозията от ноември 2024 г., извършена в района на Зубин поток, повреди сериозно инфраструктура, която е от критично значение за водоснабдяването и енергийната система на страната. Инцидентът се случи в период на особено изострени отношения между Прищина и Белград, който продължава да не признава независимостта на Косово.
Според обвинението тримата заподозрени – идентифицирани само с инициали – са действали „заедно с още неизвестни лица“ и са поставили около 20 кг ТНТ в бетонната конструкция на канала.
Каналът Ибер–Лепенк доставя питейна вода за няколко населени места и захранва охладителните системи на две топлоелектрически централи, които произвеждат над 90% от електроенергията в Косово. Поради това властите определят съоръжението като „основна инфраструктура“.
Случаят избухна на фона на продължаващи операции на косовското правителство за закриване на паралелни институции, финансирани от Сърбия, в северните, предимно сръбски райони на страната – ход, който допълнително засили напрежението.
