      вторник, 09.12.25
          Очаква се скоро да бъде сформиран технократски комитет за управление на Газа

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Вероятно в близко бъдеще ще бъде обявено създаването на комитет, който да поеме управлението на палестинската Ивица Газа. Това заяви пред в. „Ашарк ал-Аусат“ Абдел Фатах Даула – говорител на движението Фатах, една от двете водещи палестински фракции наред с „Хамас“.

          Даула посочи, че:

          „Говори се за предстоящо обявяване относно сформирането на технократски комитет като част от споразуменията за следващия етап от уреждането на конфликта в Ивицата Газа… Надяваме се това да бъде в съответствие с палестинската визия, договорена с арабски и ислямски страни и получила международно признание.“

          Според него точната дата не може да бъде определена, но обявяването се очаква скоро. Фатах настоява комитетът да бъде оглавен от палестински министър, чиито правомощия да произтичат от законното правителство. Целта е да не се допусне разделяне между Газа и Западния бряг, които според движението представляват „единна географска и политическа единица“.

          Връзка с по-широкия международен план

          По-рано „Файненшъл таймс“ съобщи, че бившият български министър на отбраната Николай Младенов се очаква да оглави отделен изпълнителен комитет, който ще бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Газа. Той ще координира работата между т.нар. Съвет за мир и палестинския технократски комитет, за който говори Даула.

          Този изпълнителен комитет първоначално не фигурираше в американските планове за Газа, но се оформя като ключов орган, който да подпомага преходното управление и усилията за стабилизиране на територията след конфликта.

          Развитието около двата комитета показва интензивната дипломатическа активност около бъдещото управление на Газа и очертава важна роля както за палестинските институции, така и за международните посредници.

          Тръмп: Искам да спра убиването — администрацията ми работи по хуманитарно решение за Украйна

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е готова да продължи усилията за разрешаване на кризата в Украйна, подчертавайки, че мотивът е преди...
          Президентът Тръмп: Европа върви в някои неправилни посоки

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Европа трябва да бъде „много внимателна“ в развитието си, като изрази притеснения от посоката, в която континентът се...
          Правителството на Бенин: „Няколко“ загинали при осуетения опит за преврат

          Красимир Попов -
          Правителството на Бенин съобщи, че „няколко“ души са загинали по време на осуетения опит за преврат през уикенда. Информацията беше оповестена след извънредно заседание...

