Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене проекта за Държавен бюджет за 2026 година. Ресорната комисия одобри също така и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

- Реклама -

Гласуването в комисията стана факт, след като финансовите параметри бяха обсъдени в рамките на тристранния диалог между правителството, синдикатите и представителите на бизнеса. След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори представиха позициите си пред медиите, а кабинетът непосредствено одобри бюджетните рамки, давайки зелена светлина за разглеждането им в парламента.

Плановете на управляващите са текстовете да влязат за обсъждане в пленарната зала още до края на седмицата. Очакванията са, че процедурата ще бъде завършена и първият бюджет в евро ще бъде окончателно приет до края на настоящата година.